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TOFAŞ - Türk Telekom: 91-94

DHA

TOFAŞ - Türk Telekom: 91-94


Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş
TOFAŞ: Ennis 4, Toure 7, Gray 23, Doyle 23, Manek 16, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 9, Berk Uğurlu 9, Tolga Geçim, Bora Satır
TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel 8, Grant 24, Erkan Yılmaz 8, Bouteille 20, Jones 7, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 20, Sestina 7
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
İLK YARI: 47-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-66
5 FAUL: 33.50 Doyle, 34.49 Toure, 39.53 Berk Uğurlu, 39.59 Ennis (TOFAŞ)
DİSKALİFİYE: 21.46 Erdem Can (Türk Telekom)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24´üncü haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Türk Telekom´a 94-91 mağlup oldu.
İki takım da maça dengeli oyunla başladı. Özellikle Rob Gray ve Brady Manek´in iyi oyunuyla skor üreten TOFAŞ´a, pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren Türk Telekom, 5´inci dakikayı 11-10 önde bitirdi. İki takımın da dengeli oyunu sürdürmesiyle maçın ilk çeyreği, 22-22´lik eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte savunmadaki performansını arttıran TOFAŞ, Gray ve Doyle ile bulduğu sayılarla 13´üncü dakikada skoru 29-26´ya taşıyarak öne geçti. Farkın açılmasına izin vermeyen Türk Telekom, dış atış ve serbest atış çizgisinde bulduğu sayılarla maçın 14´üncü dakikasında skoru 31-29´a getirip öne geçti. İki takımın da dengeli oyununu korumasıyla soyunma odasına 47-47 eşitlikle gidildi.
3´üncü çeyreğe etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Doyle´nin dış atış katkılarıyla 24´üncü dakikada skoru 59-53´e getirerek farkı 6´ya çıkardı. Berk Uğurlu ve Gray´den de dış atış katkısı bulan TOFAŞ, 26´ncı dakikada farkı 9´a çıkardı: 68-59.  Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen TOFAŞ, 3´üncü periyodu 74-66 önde tamamladı.
Son çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom, özellikle Grant´ın elinden bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla 34´ücü dakikada skoru 77-74´e getirerek farkı 3´e indirdi. Etkili savunmayla rakibinin rahat skor üretmesine izin vermeyen Türk Telekom, Taylor´un boyalı alandan bulduğu sayılarla 36´ncı dakikada 82-80 öne geçti. Berk Uğurlu ve Manek´in skor katkısıyla oyuna geri dönen TOFAŞ, bitime 1 dakika kala skoru 88-88´e getirdi. Maçın kalan kısmında daha iyi oynayan Türk Telekom, maçtan 94-91 galip ayrıldı. 
 DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2023-04-08 17:56:11

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