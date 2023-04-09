Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 2-0

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)-

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Hakan Ülker, Barış Sun, İbrahim Ethem Potuk

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Sapan Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren (Dk. 81 Arda Okan Kurtulan), Caner Koca (Dk.74 Mustafa Diler), Bekir Can Kara, Muhammet Yeşil, Hakan Demir (Dk. 59 Abdullah Dijlan Aydın), Kadir Turhan, Uğur Mustafa Türk (Dk. 81 Fatih Aktay), Onur Karakabak, Devrim Taşkaya (Dk. 74 Ömer Kuşan)

KIRKLARELİSPOR: Hüseyin Yılmaz Necmican Cebeci, Canberk Ömer Özdemir, Uğur Aygören, Enes İslam İlkin, Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt, Taşkın Kartal Dk.77 Ensar Arslan), Ümit Can Tokcu, Semih Üstün (Dk. 28 Oğuzhan Efe Yılmaz Dk. 85 Ender Aygören), Muzaffer Kahrıman (Dk.85 Furkan Şamil Çetin)

GOLLER: Dk. 45 Muhammet Yeşil, Dk. 78 Abdullah Dijlan Aydın (TECO Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak Albayrak, Necmican Cebeci (Kırklarelispor), Onur Karakabak (TECO Karacabey Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 31'inci hafta maçında TECO Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Kırklarelispor´u 2-0 mağlup etti. TECO Karacabey Belediyespor´un gollerini 45´inci dakikada Muhammet ile 78´inci dakikada Abdullah Dijlan kaydetti.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-04-09 18:52:52



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