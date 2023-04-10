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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle denetim noktasına giren sürücü Burak Oynalı, yanında getirdiği pastayla aracından inerek görevli polis memurlarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Denetim noktasında görevli polis ekipleri, bu davranışından dolayı sürücüye teşekkür etti.

İnegöl ilçesinde ikamet eden Burak Oynalı, trafik denetimi yapan polis ekiplerine 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sürpriz yapmak istedi. Oynalı'nın otomobili, Cuma mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Burak Oynalı, elinde pastayla otomobilden indi. Karşılaştıkları durum karşısında şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumları söndürüp sürücüye teşekkür etti. Görüntü Dökümü:

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-Burak Oynalı'nın otomobilden pastayla inmesi

-Polis ekiplerinin pastadaki mumlara üflemesi

-Trafik uygulamasından detaylar

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-10 05:05:42



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