600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor

DHA

600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-BURSA'da Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medrese, Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açıldı. 6-12 yaş arası çocukların hafta sonları eğitim aldığı medresede, Es-Sufi'nin gök küresinin, Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin 'artırılmış gerçeklik' uygulamaları bulunuyor. Üniversitede ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medrese, Yıldırım Belediyesi'nce aslına uygun restore edilip, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açıldı. 24 Ocak'ta eğitime başlayan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde bugüne kadar bin 306 öğrenci, çeşitli dersler gördü. Mart ayında dijital tasarımlar, robotik kodlama, kimya, biyoloji, matematik, resim, ebru dallarında eğitim alan 254 öğrencisini mezun eden üniversite, nisan ayı döneminde de 354 öğrenciye ders veriyor. 6-12 yaş arası çocukların hafta sonları eğitim aldığı medresede; Es-Sufi'nin gök küresinin, Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin 'artırılmış gerçeklik' uygulamaları bulunuyor. Hafta sonu eğitim verilen, hafta içi de ilçedeki okullardan gelen ziyaretçileri ağırlayan üniversite, öğrencileri astronomi ile tanıştırıyor. Üniversitede ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alıyor.
'GELECEĞİN AZİZ SANCAR'LARINI YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'
Derslerin devam ettiği Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde, asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzer birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım ilçemize ismini veren Yıldırım Bayezid Külliyesi'ndeki Molla Yegan Medresesi'ndeyiz. 600 yıl önce Molla Yegan, burada astronomi, matematik, kimya gibi alanlarda eğitimler vermiş. Uzun bir süre atıl halde kalmış olan bu mekanı restore ederek, yeniden bilimsel faaliyetlerin yapıldığı bir üniversiteye dönüştürdük. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde çocuklarımız hem uzayı hem canlılar dünyasını hem de maddenin dünyasını tanıyacak, sanatla ilgilenecekler, resim yapacaklar. Burayı çocuklarımızın oyunlar oynayıp, kitap okumasıyla hayat bulan bir mekan haline getirdik. Burada, Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında biz de kuruluş vizyonumuz olan 'İstikbal göklerdedir' anlayışının bir yansıması olarak 'Köklerden göklere' diyerek, astronomi temelli bir bilim merkezi oluşturduk. Molla Yegan Medresemizde geleceğin Aziz Sancar'larını ve Selçuk Bayraktar'larını yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
'DENEYLER YAPIYORUZ, BAZEN PATLIYOR'
Kimya eğitimi verilen 'Maddenin Dünyası' sınıfı öğrencisi Emir Buğra Güney (9), deney yapmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Burayı çok seviyorum, ilk geldiğimde çok heyecanlıydım. Hafta sonu bütün etkinliklere katılmak için geliyorum. En çok kimya etkinliklerini seviyorum. Deneyler yapıyoruz, bazen patlıyor tekrar yapıyoruz" diye konuştu. Yeni arkadaşları ile zeka oyunu oynamanın keyifli olduğunu söyleyen 'Matematik' sınıfı öğrencisi Şura Yıldız (8) ise "Burada zeka oyunları oynuyoruz. Satranç oynayacağız, çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-04-10 12:40:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BBDSO'dan "Türk Bestecileri Haftası" konseri
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Türk Bestecileri Haftası" konseri
İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Parti'li Işık, aday listesinde yer almadı
YEREL HABERLER İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Parti'li ...
DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI 10 NİSAN SÜRPRİZİ
YEREL HABERLER DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI 10 NİSAN ...
Denetim yapan polis ekiplerine pastalı 10 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Denetim yapan polis ekiplerine pastalı 10 Nisan ...
Bursa'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi ...
Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 2-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 2-0
Otomotiv sektörü, mart ayı ihracatında aylık bazda tarihi rekor kırdı
YEREL HABERLER Otomotiv sektörü, mart ayı ihracatında aylık bazda ...
Bursa'nın fethinin 697'nci yılı "Fetih Yürüyüşü" ile kutlandı
YEREL HABERLER Bursa'nın fethinin 697'nci yılı "Fetih Yürüyüşü" ile ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
TOFAŞ - Türk Telekom: 91-94
YEREL HABERLER TOFAŞ - Türk Telekom: 91-94
Bursaspor - 24Erzincanspor: 2-1
YEREL HABERLER Bursaspor - 24Erzincanspor: 2-1
CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı binasına sprey boyalı saldırı
YEREL HABERLER CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı binasına sprey boyalı ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Dünya Uzay Haftası'nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek
YEREL HABERLER Dünya Uzay Haftası'nı Türkiye'de GUHEM koordine ...
Bursa'da tır çarptığı yön tabelasını devirdi
YEREL HABERLER Bursa'da tır çarptığı yön tabelasını devirdi
DORSE ÇEKİCİDEN AYRILDI, OTOYOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI  
YEREL HABERLER DORSE ÇEKİCİDEN AYRILDI, OTOYOL 1 SAAT TRAFİĞE ...
Dorse çekiciden ayrıldı, otoyol 1 saat trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Dorse çekiciden ayrıldı, otoyol 1 saat trafiğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.