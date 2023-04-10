600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-BURSA'da Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medrese, Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açıldı. 6-12 yaş arası çocukların hafta sonları eğitim aldığı medresede, Es-Sufi'nin gök küresinin, Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin 'artırılmış gerçeklik' uygulamaları bulunuyor. Üniversitede ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medrese, Yıldırım Belediyesi'nce aslına uygun restore edilip, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açıldı. 24 Ocak'ta eğitime başlayan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde bugüne kadar bin 306 öğrenci, çeşitli dersler gördü. Mart ayında dijital tasarımlar, robotik kodlama, kimya, biyoloji, matematik, resim, ebru dallarında eğitim alan 254 öğrencisini mezun eden üniversite, nisan ayı döneminde de 354 öğrenciye ders veriyor. 6-12 yaş arası çocukların hafta sonları eğitim aldığı medresede; Es-Sufi'nin gök küresinin, Piri Reis'in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin 'artırılmış gerçeklik' uygulamaları bulunuyor. Hafta sonu eğitim verilen, hafta içi de ilçedeki okullardan gelen ziyaretçileri ağırlayan üniversite, öğrencileri astronomi ile tanıştırıyor. Üniversitede ayrıca drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi yer alıyor.

'GELECEĞİN AZİZ SANCAR'LARINI YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Derslerin devam ettiği Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde, asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzer birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım ilçemize ismini veren Yıldırım Bayezid Külliyesi'ndeki Molla Yegan Medresesi'ndeyiz. 600 yıl önce Molla Yegan, burada astronomi, matematik, kimya gibi alanlarda eğitimler vermiş. Uzun bir süre atıl halde kalmış olan bu mekanı restore ederek, yeniden bilimsel faaliyetlerin yapıldığı bir üniversiteye dönüştürdük. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde çocuklarımız hem uzayı hem canlılar dünyasını hem de maddenin dünyasını tanıyacak, sanatla ilgilenecekler, resim yapacaklar. Burayı çocuklarımızın oyunlar oynayıp, kitap okumasıyla hayat bulan bir mekan haline getirdik. Burada, Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında biz de kuruluş vizyonumuz olan 'İstikbal göklerdedir' anlayışının bir yansıması olarak 'Köklerden göklere' diyerek, astronomi temelli bir bilim merkezi oluşturduk. Molla Yegan Medresemizde geleceğin Aziz Sancar'larını ve Selçuk Bayraktar'larını yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'DENEYLER YAPIYORUZ, BAZEN PATLIYOR'

Kimya eğitimi verilen 'Maddenin Dünyası' sınıfı öğrencisi Emir Buğra Güney (9), deney yapmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Burayı çok seviyorum, ilk geldiğimde çok heyecanlıydım. Hafta sonu bütün etkinliklere katılmak için geliyorum. En çok kimya etkinliklerini seviyorum. Deneyler yapıyoruz, bazen patlıyor tekrar yapıyoruz" diye konuştu. Yeni arkadaşları ile zeka oyunu oynamanın keyifli olduğunu söyleyen 'Matematik' sınıfı öğrencisi Şura Yıldız (8) ise "Burada zeka oyunları oynuyoruz. Satranç oynayacağız, çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-04-10 12:40:10



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