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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

DHA

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Cemal Arık Aktaş (28) yönetimindeki 16 J 2837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Çukadar (22) yönetimindeki 16 E 3295 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada araç sürücüleri ile Serhat Gül (29) ve Murat Toka (28) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-04-10 20:49:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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