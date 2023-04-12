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Balıkçı ile Yaren leyleğin dostluğu, şarkı ve klibe de konu oldu

DHA

Balıkçı ile Yaren leyleğin dostluğu, şarkı ve klibe de konu oldu


Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-BURSA´da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (67) ile dostluğu film olan Yaren leyleğin hikayesi, şimdi de bir şarkıya ve klibe konu oldu. 9 yaşındaki Azra Gülce Altıntaş, uykuya dalmadan önce babasından dinlediği Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin hikayesini şarkı sözü olarak yazdı. Azra´nın, babası Samet Altıntaş ile birlikte seslendirdiği şarkıya, bir de klip çekildi. `Leylek Köy´ adı verilen şarkının, hikayenin geçtiği yer olan Eskikaraağaç Leylek Köyü´nde çekilen klibinde, Yaren leylek, Adem Yılmaz ve muhtar Rıdvan Çetin oyuncu olarak yer aldı.
Türkiye´yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa´nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz´ın kayığına konan `Yaren´, köylüler tarafından sevinçle karşılanırken, `Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019 yılında Karacabey Belediyesi´nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye, filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, 'Balıkçı Adem ve Yaren Leylek´in anıtını yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.
YUVASI İZLENEBİLİYOR
Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa´nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç´ı ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren´i görmeye gelenler arasında Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.
HİKAYESİ İLE BÜYÜDÜĞÜ YAREN LEYLEĞE ŞARKI YAZDI
Yaren leylek, şimdi de adına yazılan bir şarkı ve her yıl rotasında yer alan Eskikaraağaç Leylek Köyü´nde çekilen kliple ölümsüzleşti. Şarkının söz yazarı ise küçüklüğünden beri babasının anlattığı Yaren leylek hikayesi ile uykuya dalan Azra Gülce Altıntaş. Annesi, Uluabat Gölü´ne kıyısı bulunan Gölyazı köyünde doğan metin yazarı Samet Altıntaş, kızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği klibin kamera arkasında, şarkının hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Benim annemler de Gölyazı köyünden. Yani bir yanımız Uluabat Gölü'nden. Azra, babaannesinin köyüne sık sık gidiyordu ve orada sandala da biniyordu. Sonra komşu köy olan Eskikarağaaç´ı da Leylek Köyü diye duymaya başladık. Azra, Leylek Köyü´ne ilk geldiğinde 4 yaşındaydı. Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesini her akşam ona yatmadan anlatırdım. Azra bu hikayeyle büyüyünce, hikayenin yaşandığı köyü de görünce bu hikayeye söz yazdı. Ben de gitarla ona eşlik edince böyle bir şarkı çıktı. Leylek Köy şarkısını Azra ile biz böyle yaptık. Azra, Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesini çok beğendi. Hatta başta inanmamıştı. Bana soruyordu, `Bu gerçek hikaye mi?´ diye ki  gerçekten de yaşayan bir fabl bu. Daha sonra Azra bu hikayenin üstüne çok düştü ve böyle bir eser çıktı. Şarkıda mesela Leylek Festivali´ne de atıfta bulunuyor, `Meşaleler yanar akşam oldu mu?´ derken.  `Sen hiç göçmen leylek oldun mu?´ derken, aslında bizim de bir tarafımız göçmen olduğu için ona da atıfta bulunuyoruz."
LEYLEK KÖYÜ DOĞAL PLATO OLDU
`Leylek Köy´ adı verilen şarkının klibi de hikayenin geçtiği yer olan Eskikaraağaç Leylek Köyü´nde çekildi. Yaren leylek, Adem Yılmaz ve muhtar Rıdvan Çetin´in de oyuncu olarak yer aldığı klibin yönetmen koltuğunda ise Adem Amca ile Yaren Leylek hikayesini kamuoyuna duyuran yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş yer aldı. Sözlerinde, leylek köyünü ve Adem Yılmaz'ı anlatan şarkının klibinde, Yaren leyleğin mart ayında 12´nci kez  geldiği köyde, Adem Amca ile buluştuğu anlara da yer verildi.
Yaren leyleğin kadim dostu olarak bilinen ve şarkıda kendisinden de bahsedilen Adem Yılmaz, duyduğu mutluluğu, "Gerçekten çok duygulandım. Azra kızımızın böyle bir şarkı söylemesi, Samet hocamızın ona eşlik etmesi beni çok mutlu etti. Onlara çok teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade etti.
`YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR İLİŞKİ´
En iyi belgesel ödülü alan ve ders kitaplarına giren hikayenin, şarkı ve klip ile bir kez daha ölümsüzleştiğini söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, şöyle konuştu:
"Güzellikler şehri Karacabey'imizin Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Adem amca ve Yaren leylek hikayesi tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya mal olmuş durumda. Gerçekten yerinde görülmesi gereken çok önemli bir ilişki. Adem amcamızın kayığında birlikte balığa çıkıyorlar. Adem amca onu balıklarıyla, elleriyle besliyor. Ve her yıl, `Yaren leylek gelecek mi, gelmeyecek mi?´ gibi bütün Türkiye'ye mal olan bir merak silsilesi gerçekleşiyor. Hamdolsun bu yıl da 12´nci defa Yaren leylek 6 ay burada konaklamak üzere Eskikaraağaç Mahallesi'ne biraz gecikmeli olsa da geldi. Bütün yarenseverler, `Acaba gelmeyecek mi? Başına bir şey mi geldi? Öldü mü?´, merakları çerçevesi içerisinde bu gelişi izledik. 9 yaşındaki Azra Gülce Altıntaş kızımız ve babası metin yazarı Samet Altıntaş, birlikte çok güzel bir eser ortaya koydular. Adem amca ve Yaren leyleği, eski Karaağaç'ı, leylek köyünün hikayesini bir şarkıya, bir klibe aktardılar. Ve bu hikayeyi, bu eser esnasında gözlemlemek mümkün. Orada her yıl yapılan leylek şenliklerindeki fener alaylarını da bu hikayenin konusu haline getirdiler ve biz kendilerine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda destek oluyoruz, profesyonel bir stüdyoda bu işin gerçekleşmesini sağladık ve Adem amca ve Yaren leylek hikayesinin güzel bir müzik parçası da oluşmuş, ortaya çıkmış oldu ve yarenseverlerle buluştu."Şarkının sözleri şöyle:
Bahar geldi yine sen de gelince, 
Çiçekler açar hep leylek köyünde
Yaren geldi yine, kondu sandala
Adem amca hadi, balık tutsana
Meşaleler yanar akşam oldu mu
Sen hiç göçmen leylek oldun mu?
Bir masala inanıp hayal kurdun mu?
Kanatlarını takıp uçtun mu?
Yaren gözüktü gökyüzünde
Koşun çocuklar koşun leylek köyüne
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2023-04-12 10:41:28

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