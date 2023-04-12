34 yaşındaki hastaya, kapalı yöntemle yapay kalp kapakçığı yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

34 yaşındaki hastaya, kapalı yöntemle yapay kalp kapakçığı yerleştirildi

DHA

34 yaşındaki hastaya, kapalı yöntemle yapay kalp kapakçığı yerleştirildi


Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'da, halk arasında 'Mor Bebek Hastalığı' olarak bilinen, 'Fallot Tetralojisi' isimli kalp hastalığıyla doğan Özcan Öter'e (34), kapalı yöntemle yapay kalp kapağı yerleştirildi. Türkiye'de sayılı hastanede yapılabilen operasyon, Güney Marmara'da ise ilk kez gerçekleştirildi.
Halk arasında mor bebek hastalığı olarak bilinen, 'Fallot Tetralojisi' isimli kalp hastalığıyla doğan ve bebeklik çağında ameliyat olan Özcan Öter, ilerleyen yaşla nefes darlığı, çabuk yorulma gibi yeni sorunlarla karşılaşınca Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne müracaat etti. Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu tarafından tetkik edilen hastanın, kalpten akciğere giden damarında darlık ve yetmezlik olduğu tespit edildi. Doktorların ortak kararı sonucu, hastaya kapalı yöntemle ameliyat olması önerildi. Hastanın ameliyatı kabul etmesiyle, aynı klinikte görev yapan Prof. Dr. Hakan Erkan ve ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren kapalı operasyonla kasık damarından girip, akciğer damarına yapay kalp kapağı yerleştirdi.
GÜNEY MARMARA'DA İLK
Operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyleyen Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu, "Özcan, fallot tetralojisi sebebiyle takip ettiğimiz bir hasta. Fallot tetralojisi doğumsal bir kalp hastalığıdır. Bu hastalar erişkin yaşa geldiklerinde, akciğere giden damara ait kapakta ciddi yetersizlikler olur ve bu yetersizliğe bağlı kalp yetersizliği şikayetlerinden genellikle muzdarip olurlar. Bu yaşlarda, buradaki kapağın müdahale edilmesi ve değiştirilmesi gerekmektedir. Biz, hastamız Özcan Bey'i poliklinikte gördüğümüzde yaptığımız tetkikler sonucunda, kapalı yöntemle perkütan olarak, bu kapağın değiştirilebileceğiyle ilgili bir kanaatimiz oluştu. Hastayı da bu konuda bilgilendirdik. Hastamız da bunu kabul etti ve ardından ameliyat işlemini gerçekleştirdik" dedi.
Uygulanan operasyonun, fallot tetralojisi olan hastalarda modern tedavi yöntemi olarak tercih edildiğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan ise "Bu işlem ülkemizde bazı merkezlerde güvenli ve tecrübeli bir şekilde yapılmaktadır. Biz, Bursa genelinde daha önce yapılmamış olan bu işlemi Bursa Şehir Hastanesi olarak gerçekleştirmiş olmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.
'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
Özcan Öter, ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi:
"Doğuştan beri bu rahatsızlığım var. Küçükken bir ameliyat olmuştum. Bu ameliyatın ardından düzenli bir şekilde kontrollere geldim. Daha sonra doktorlara, akciğere giden damarda sorun olduğunu söylediğimde, bir müdahale olması gerektiğini söylediler ve ameliyat kararı alındı. Ameliyat süreci çok güzel geçti. Doktorların desteği çok güzeldi. Allah izin verirse daha da güzel olacak buna inanıyorum. Yoğun bakım sürecinde de gerek hemşire arkadaşlarımız, gerek doktorlarımız olsun gayet güzel ilgilendiler. İki gün yoğun bakımda kaldım. Ardından normal bir odaya geçtim. Kendimi şu an iyi hissediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2023-04-12 12:43:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım Belediyesi kursiyerleri gazete kağıdı ve kablo atıklarını şık kıyafetlere dönüştürüyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi kursiyerleri gazete kağıdı ve ...
Akciğer damarında kaçak tespit edilen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Akciğer damarında kaçak tespit edilen hasta kapalı ...
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 3 ayda 2,6 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 3 ayda 2,6 milyar ...
Balıkçı ile Yaren leyleğin dostluğu, şarkı ve klibe de konu oldu
YEREL HABERLER Balıkçı ile Yaren leyleğin dostluğu, şarkı ve klibe ...
`Aracıma neden çarptın' kavgası kamerada
YEREL HABERLER `Aracıma neden çarptın' kavgası kamerada
Harmancıklı şehit Emre Sevinç'in ismi mezun olduğu liseye verildi
YEREL HABERLER Harmancıklı şehit Emre Sevinç'in ismi mezun olduğu ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptali
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün ...
İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı
YEREL HABERLER İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi ...
Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı
YEREL HABERLER Bursa'da evlerin arasından kurtarılan Aşık Yunus ...
Bursa ve Ankara'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa ve Ankara'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli ...
Prof. Dr. Doğangün: Eskiden şehirler planlanırken komşunun güneşini kesmiyorduk, şimdi tepesine biniyoruz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Doğangün: Eskiden şehirler planlanırken ...
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kadınların kavgası kamerada
YEREL HABERLER Kadınların kavgası kamerada
Bursa ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. ...
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı:
YEREL HABERLER MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da 28. Dönem ...
İlk kez düzenlenecek Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi yarın Bursa'da başlayacak
YEREL HABERLER İlk kez düzenlenecek Gençler Basketbol Şampiyonlar ...
BBDSO'dan "Türk Bestecileri Haftası" konseri
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Türk Bestecileri Haftası" konseri
600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor
YEREL HABERLER 600 yıllık medresede geleceğin bilim insanları ...
İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Parti'li Işık, aday listesinde yer almadı
YEREL HABERLER İYİ Partili Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Parti'li ...
DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI 10 NİSAN SÜRPRİZİ
YEREL HABERLER DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI 10 NİSAN ...
Denetim yapan polis ekiplerine pastalı 10 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Denetim yapan polis ekiplerine pastalı 10 Nisan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.