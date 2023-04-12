

İsmail Hakkı SEYMENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ´da, nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ´a gelen kayakseverler tatilin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a nisan ayında kar yağdı. Hafta boyunca aralıklarla yağan ve dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da, kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Sezonun 20 Mart'ta kapandığı Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler, nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarırken, kar yağışının gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Uludağ´a Özbekistan´dan geldiğini belirten Nergiz Muradova (30), "Özbekistan´dan Uludağ´ı gezmeye geldik. Başka yerlerde yaz ve bahar havası var, buralarda kar yağıyor. Bambaşka bir duygu. Hava durumunu internetten takip ediyordum, kar yağışını görünce geldik. İlk defa Uludağ´a geliyorum. Çok güzel" dedi.

İran´dan gelen Ruzana Karimova (30), nisan ayında yazı beklerken yağan kar yağışının kendisini şaşırttığını söyleyerek, "Ben İranlıyım ilk defa geliyorum, buralar çok güzel. Benim yaşadığım yer sıcak ama burası soğukmuş. Çok güzel yerler. Daha önce kar gördüm ancak böylesini ilk defa görüyorum" diye konuştu.

'BU SEZONUN EN GÜZEL KARI YAĞIYOR'

Hüseyin Yılmaz (38) ise "Nisan ayında hala kayak yapabiliyor olabilmek, bizim için büyük sürpriz oldu. Çünkü sezon gerçekten çok geç başladı. Kurak bir sezon yaşadık ancak şu an çok güzel. Bu sezonun en güzel karı yağıyor. Kayakçılar için büyük bir avantaj oldu. Sistem çok güzel, ancak sezon kaydığı için tesislerin birçoğu kapalı. Önümüzdeki senelerde sezonun yeni hava şartlarına göre konumlandırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün verilerine göre, yarından itibaren kar yağışının yerini güneşli havaya bırakacağı Uludağ´da, hafta sonu ise yağmur bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN

2023-04-12 14:28:02



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