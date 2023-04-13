Sokakta arkadaşıyla sohbet ederken tabancayla bacağından vuruldu



BURSA'nın İnegöl ilçesinde Halil İbrahim K. (35), sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yoldan geçen araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu vurularak bacağından yaralandı.Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. 2 arkadaşı ile sokakta sohbet eden Halil İbrahim K.'ya yoldan geçen 16 AVM 200 plakalı araçtaki bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Tabancadan çıkan mermi, Halil İbrahim K.'nın sol bacağına isabet etti. Halil İbrahim K. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Halil İbrahim K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-13 01:12:54



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