Yaya geçidinde anne- kıza çarpan 12 yaşındaki çocuk: Babam beni öldürür, ceza yazmayın



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletiyle ters yönde seyir halinde olan 12 yaşındaki Enes V., yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şermin Y. (35) ile kızı Ada Y.´ye (9) çarptı. Kazayı gören polis ekiplerinden kaçmaya çalışan, Enes V., motosikleti devrilince yaralandı. Enes V., "Vallahi babam beni öldürür. Ayağına kapanayım ceza yazma" diyerek, polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Hastaneye kaldırılan annekızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ters yönde seyir halinde olan Enes V.´nin kullandığı, plakası ve ruhsatı olmayan motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen, Şermin Y. ile kızı Ada´ya çarptı. Anne ile kızı yola savrularak yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören polis ekipleri, motosikletlinin peşine düştü. `Dur´ ihtarına uymayarak hızla kaçan sürücü, motosikleti devrilince yakalandı. Yaralı sürücü Enes V., "Vallahi babam beni öldürür. Ayağına kapanayım ceza yazma. Keser beni babam" diyerek, polis ekiplerine ceza yazmaması için yalvarırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sek edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan anne ve kızı ile motosiklet sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-14 18:14:52



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