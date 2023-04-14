Bakan Varank: Birkaç gün içinde yerli ve milli uydumuzu uzaya göndereceğiz (2)



'TÜRKİYE, BUGÜN YAŞANAN DEVRİMLERE ÖNCÜLÜK EDİYOR'

Bursa 2'nci bölgeden AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 28'inci Dönem AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı´na katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´ndeki toplantıda konuşan Varank, Türkiye´nin devrimlere öncülük eden bir ülke olduğunu belirterek, "Bizim siyasetimizin adı hizmet siyaseti. Birileri komplolara, türlü türlü tuzaklara, gizli açık operasyonlara yeltense de biz bir yandan onlarla mücadele edip, diğer yandan hedeflerimize yürümeye devam ettik. Eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermedik. Bir yandan hızlı trenleri, köprüleri, duble yolları, Avrupa´nın en büyük havalimanını, şehir hastanelerini, tünelleri ve daha nice hizmetleri ülkemize kazandırdık. Diğer yandan türlü vesayet odaklarıyla, terör örgütleriyle, içeriden ve dışarıdan saldırılarla göğüs göğse mücadele ettik. Bir yandan Libya´da, Doğu Akdeniz´de, Karabağ´da bağımsızlığımızı savunduk, diğer yandan ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmekten geri durmadık. Yılmadık, bir mücadeleyi diğerine tercih etmedik. Güçlü olmak için, namerde muhtaç kalmamak için milli dedik, yerli dedik. Savunma sanayiden otomotive, enerjiden sağlığa, her alanda 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen adımlar attık. Milli teknoloji hamlemizin parlayan yıldızları Togg otomobiliyle, Bayraktar SİHA´lar ile gurur duymayanınız var mı? Bakınız bugün Türk SİHA´ları dünyanın önde gelen gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Başka ülkelerde adına şarkılar yazılıyor. Eskiden yaşanan devrimleri, uzaktan seyreden Türkiye, bugün yaşanan devrimlere öncülük ediyor. Daha birkaç gün önce dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu´yu ordumuza teslim ettik. Tüm bunlar isimsiz kahramanların emekleriyle hayata geçiyor. Ama bunların hayal olarak kalmamasını sağlayan tek bir şey var. O da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan´ın, her alanda ortaya koyduğu çelikten iradesi. Onun iradesi olmasa, yakaladığımız tüm bu başarılar sadece birer hayal olarak kalırdı" dedi.

'KUMAR MASALARINDAN LİDER ÇIKMAZ'

Koalisyon yönetiminin, Türkiye´yi krize sürükleyeceğini ileri süren Bakan Varank, "Kumar masalarından lider çıkmaz. Lider iş başında belli olur. İşte RusyaUkrayna savaşında Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliği sayesinde dünya tahıl krizinden kurtuldu. Bu liderliği Sayın Cumhurbaşkanımızdan başkası gösterebilir miydi? Emin olun gösteremezdi. Allah korusun, böyle bir savaşta 7´li koalisyonun yönetimde olduğunu düşünün. Türkiye´nin hali ne olurdu? Kendi aralarında anlaşıp karar alana kadar, Türkiye´yi ateş çemberinin içine atarlardı. Tahıl krizini çözmek için üretebildikleri tek formül herhalde Rusya ile Ukrayna´ya cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etmek olurdu. Ancak kara mizahın konusu olabilecek bu kaos koalisyonuna ülkeyi teslim etmemek için, sadece bu örnek bile yeter. İşte bu yüzden çok çalışmamız, Türkiye´ye kaos vadeden koalisyonun, gerçek yüzünü milletimize iyi anlatmamız lazım" diye konuştu.

'BURSA´DAN DAHA NİCE TOGG´LAR ÇIKARACAĞIZ'

Milli teknoloji hamlesinin başkentinin Bursa olacağını belirten Varank, sözlerini şu şeklide sürdürdü:

"Bizim bir mottomuz var. Türkiye´yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız. İşte bu yolda Bursa´yı Milli teknoloji hamlesinin başkenti yapmak için gayret ediyoruz. Bursa´dan daha nice Togg´lar çıkaracağız. Bunun için şehrin ihtiyaçlarını biliyoruz. Mevcut OSB´leri, çevreye saygılı, yeşil, yeni nesil OSB´lere dönüştüreceğiz. Togg´un getirdiği ivmeyle, otomotiv dünyasındaki dönüşümün öncüsü bir Bursa hayalini, hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Son dönemde Türkiye´nin gururu olan Osmangazi Köprüsü, İstanbulİzmir otoyolu gibi projelerin, Bursa´nın rekabetçiliğine katkısı çok büyük. Yeni lojistik merkez planlamalarıyla Bursa´nın potansiyelini artırmasını sağlayacağız. Tüm bunlar yeni ihracat rekorları demek. Tüm bunlar, Bursalı gençler için yeni iş imkanları demek. Tüm bunlar güzel Bursa´nın marka değerinin yükselmesi demek. Tabii Bursa başlı başına bir marka şehir. Bu anlamda Bursaspor da bu şehrin en büyük markalarından. Bursalıların şehrinin takımıyla nasıl bir bağ kurduğunu çok iyi biliyorum. Bursa´nın spordaki marka değerini yükseltmek için, biz de çabamızı sürdüreceğiz. Yıllar boyunca bize yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere inat milletimizin kendini ispat meselesiydi. Bu ülkenin isteyince neleri başarabileceğini tüm dünyaya ilan etme meselesiydi. Ortada bir memleket meselesi vardı. İşte tüm dünyaya, Türkler yaptı dedirttiğimiz Togg´u yollara çıkarmak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim dönemimizde mümkün oldu. Takip ediyorsunuzdur, bir haftadır milletimizin gururlu bakışları altında, Togg ülkemizin yollarında ilerliyor. Ve işte şimdi bugün buraya, bu gururun başkentine, Togg´un doğduğu topraklara, Gemlik rengi aracımızla AK Parti Bursa milletvekili adayı olarak gelmek nasip oldu. Rabbimize bize bu gururu yaşattığı, sizlerle bu kutlu yolda yürüme fırsatı bahşettiği için sonsuz kere hamdediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, böyle onurlu bir görevi bizlere tevdi ettiği için buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

'20 YILDA 175 MİLYAR TL´DEN FAZLA YATIRIM YAPTIK'

Bursa'ya son 20 yılda, 175 milyar TL´den fazla yatırım yapıldığını ve bakanlığı boyunca en çok geldiği şehrin Bursa olduğunu söyleyen, Varank, "Son 20 yılda adaletten sosyal hizmetlere, enerjiden çevreye, sağlıktan sanayiye, bu şehre 175 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Bakanlık dönemimde en sık ziyaret ettiğim şehirlerin başında Bursa geliyor. Bursa´da planlı sanayileşmeyi destekleyerek istihdamın önün açtık. Son 20 yılda OSB sayısını 9´dan 17´ye yükselttik. 200 binden fazla Bursalı kardeşim bu OSB´lerde çalışıyor. 13 sanayi sitesinde, 13 bine yakın istihdam oluşturduk. 3 adet endüstri bölgesi kurduk. Ar-Ge merkezleri ve teknokentler ile Bursa´nın rekabet gücünü artırdık. Bursalı sanayicilerimize kapımız her zaman açık oldu. Kalkınma ajansımız ile şehrimizin potansiyelini yükseltecek yatırımlar yaptık. Bu şehrin her ilçesinde, her mahallesinde, her köyünde hizmetlerimiz var. Biz Bursa´yı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, Bursa da bizi yalnız bırakmadı. Şimdi sanayiden tarıma, spordan sağlığa, bugüne kadar Bursa´ya kazandırdıklarımızın üstüne yenilerini katmanın heyecanı içindeyiz. Bursa için yeni hedeflerimiz, yeni hayallerimiz var. Togg gibi bir markayı çıkaran Bursa sanayisi, daha büyük hedeflere koşmayı hak ediyor" diye konuştu.

'ARTIK EN SEVDİĞİM PİDE, CANTIK'

Seçim bölgesinin Bursa olmasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Varank, Bursa´ya özgü söylemleri hatırlatarak, "Benim için de artık döner kavşağının adı babadır. Artık en sevdiğim pide, cantıktır. Ben de artık Heykel´e gitmeyeceğim, Heykel´e çıkacağım. Bu şehrin her semtinde Bursalı bir kardeşiniz olarak, beni göreceksiniz ve inşallah Togg otomobilimizle bu şehrin sokaklarında hep beraber dolaşacağız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN

2023-04-14 20:35:05



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