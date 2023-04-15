İnegölspor - Batman Petrolspor: 1-0

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Alper Akarsu, Mustafa Tosun, Harun Terin

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Sefa Durmuş (Dk. 46 Metincan Cici), Yılmaz Özeren (Dk. 69 Ersel Aslıyüksek), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Alperen Pak, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Ali Akkuş (Dk. 46 Furkan Özyapı), Volkan Altunsoy (Dk. 79 Hamza Özdemir)

BATMAN PETROLSPOR: Cihan Şentürk, İbrahim Yakup İnal, Okan Toprak (Dk. 87 Tuncay Fındıkçı, Serdar Güncü (Dk. 87 Mehmet Tuğrul Başkan), Hüseyin Çolak, Şahin Şafakoğlu, Ferdi Konak(Dk. 66 Fatih Gök), Yusuf Onur Arıkan, Mahsun Çapkan (Dk. 73 Gökhan Köseoğlu), Mahmut Boz, Ozan Karabacak

GOL: Ersel Aslıyüksek (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Metincan Cici, Alperen Pak, Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor) Ozan Karabacak, Okan Toprak, Hüseyin Çolak, Onur Arıkan (Batman Petrolspor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 32´nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Batman Petrolspor'u 1-0 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-15 18:06:55



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