TECO Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-1

Kediler gerçekten dokuz canlı mı?

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Volkan Okur, Niyazi Atakan Ataseven, Mehmet Kirişçioğlu

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Sapan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren, Caner Koca (Dk.46 Abdullah Dıjlan Aydın) , Bekir Can Kara, Muhammet Yeşil, Hakan Demir (Dk.83 Abdullah Balıkçı), Uğur Mustafa Türk (Dk.65 Fatih Aktay), Onur Karakabak (Dk.77 Arda Kurtulan), Ulaş Zengin, Devrim Taşkaya(Dk.65 Ömer Kuşan)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Abdulaziz Demircan, İsmail Güner, Berk Akgönül (Dk.72 Furkan Polat), Fatih Cerlek, Mehmet Sıddık İstemi (Dk.82 Hüseyin Fıstıkcı), Furkan Şeker (Dk.82 Medeni Bingöl), Yasin Elmas (Dk.63 Fatih Somuncu), Talha Özler, Aykut Civelek, Turhan Yılmaz, Gülhan Üreyen

GOL: Dk.90+6 Furkan Polat (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Aykut Civelek, Yasin Elmas, Furkan Şeker, Fatih Cerlek (Etimesgut Belediyespor), Bekir Can Kara, Ahmet Eren, Yusuf Gümüş, Muhammet Yeşil(TECO Karacabey Belediyespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 32'nci hafta maçında TECO Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Etimesgut Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu. Etimesgut Belediyespor´un golünü 90+6´ncı dakikada serbest vuruştan Furkan kaydetti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-04-15 18:47:55



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