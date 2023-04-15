TECO Karacabey Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-1

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Volkan Okur, Niyazi Atakan Ataseven, Mehmet Kirişçioğlu
TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Sapan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren, Caner Koca (Dk.46 Abdullah Dıjlan Aydın) , Bekir Can Kara, Muhammet Yeşil, Hakan Demir (Dk.83 Abdullah Balıkçı), Uğur Mustafa Türk (Dk.65 Fatih Aktay), Onur Karakabak (Dk.77 Arda Kurtulan), Ulaş Zengin, Devrim Taşkaya(Dk.65 Ömer Kuşan)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Abdulaziz Demircan, İsmail Güner, Berk Akgönül (Dk.72 Furkan Polat), Fatih Cerlek, Mehmet Sıddık İstemi (Dk.82 Hüseyin Fıstıkcı), Furkan Şeker (Dk.82 Medeni Bingöl), Yasin Elmas (Dk.63 Fatih Somuncu), Talha Özler, Aykut Civelek, Turhan Yılmaz, Gülhan Üreyen
GOL: Dk.90+6 Furkan Polat (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Aykut Civelek, Yasin Elmas, Furkan Şeker, Fatih Cerlek (Etimesgut Belediyespor), Bekir Can Kara, Ahmet Eren, Yusuf Gümüş, Muhammet Yeşil(TECO Karacabey Belediyespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 32'nci hafta maçında TECO Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Etimesgut Belediyespor´a 1-0 mağlup oldu. Etimesgut Belediyespor´un golünü 90+6´ncı dakikada serbest vuruştan Furkan kaydetti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2023-04-15 18:47:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.