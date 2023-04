Bakan Varank: Önümüzdeki dönemde 'Aile Kalkınma Programı'nı devreye alıyoruz

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde Aile Kalkanı Programı'nı devreye alıyoruz. Öncelikle bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu banka üzerinden öncelikli olarak ev hanımlarının emekli olmasıyla ilgili destekler vereceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'den 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildiği Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Program alanına yerli otomobil Togg'la gelen Varank, burada vatandaşlara yemek dağıttı. İftarın ardından katılımcılara hitap eden Varank, Türkiye'nin her tarafından vatandaşların kendi elinde ne varsa onun bir kısmını depremzedelerle paylaştıklarını belirtti. Özellikle belediyelerin kendi şehirlerine hizmet etmenin yanında depremzedelere de hizmet ettiğini belirten Varank, "Zor zamanda aziz Türk milleti nasıl dayanışma gösterilir, bunu yedi düvele, tüm dünyaya gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah biz bu birliği, beraberliği devam ettirmek istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz; biz bir olursak, beraber olursak ay yıldızlı al bayrağa hizmet etmenin sevdasında olursak bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

'TOGG'U ÜRETTİK, DAHA NİCELERİNİ BAŞARACAĞIZ'

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bursa'da üretildiğini belirten Varank, "Bize 'Bu otomobil üretilmez' dediklerinde de biz dedik ki Bursalı hemşehrilerimiz bunu üretecek. İşte Türkiye'nin otomobili Bursa'dan çıktı. Biz Allah'ın izniyle daha nicelerini başaracağız. Bir ve beraber olarak daha nice başarıları bu millete kazandıracağız" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AİLE KALKANI PROGRAMI'NI DEVREYE ALIYORUZ'

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçimlere gireceğini söyleyen Bakan Varank, "Biz bu seçimlere giderken Sayın Cumhurbaşkanımız 'özellikle aileyi merkeze alan birtakım uygulamaları önümüzdeki dönemde devreye alacağız' dedi. Biz diyoruz ki 'aileyi sağlam tutarsak Türkiye'yi sağlam tutarız.' Onun için birkaç müjdeyi vatandaşlarımızla paylaştık. Önümüzdeki dönemde Aile Kalkanı Programı'nı devreye alıyoruz. Ne demek bu? Öncelikle bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu banka üzerinden öncelikli olarak ev hanımlarının emekli olmasıyla ilgili destekler vereceğiz. Artık ev hanımlarına emeklilik imkanı getiriyoruz. Kendi evinde çalışan, evini ayakta tutmaya çalışan ev hanımın kardeşlerimiz emekli olmak istediklerinde onların primlerinin 3'te birini inşallah biz ödeyeceğiz. Nasıl milletvekilleri şu anda yıpranma payı alıp, daha erken emekli oluyorlarsa aynı imkanı biz ev hanımlarına da getireceğiz. Ev hanımlarımız en azından evin yükünü çektikten sonra yaşlandıklarında bir maaş imkanına kavuşmuş olacaklar" ifadelerini kullandı.

'FİYATLARIN ARTMASIYLA GENÇ KARDEŞLERİMİZİN SIKINTI ÇEKTİĞİNİ BİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hazırlığında olan gençlerle ilgili de müjde verdiğini belirten Varank, "Evlilik hazırlığında olan genç kardeşlerimiz var. Özellikle fiyatların da artmasıyla genç kardeşlerimizin sıkıntı çektiğini biliyoruz. Biz önümüzdeki dönemde yeni evlenecek genç kardeşlerimize 150 bin lira faizsiz kredi desteği vereceğiz. Genç kardeşlerimiz evlendikten 4 yıl sonra bunu ödeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın aileyi ayakta tutmak için ilan ettiği üçüncü müjde de her evden en az bir çalışanın olması. Eğer bir hanede çalışan yoksa, o evden bir çalışan olması için biz bu çalışanların SGK primlerinin tamamını devlet olarak ödeyeceğiz. Özel sektör eğer bir evde çalışan yoksa o evden bir insanı istihdam ettiğinde SGK primlerini ödeyeceğimiz için bu insanları işe almak için işverenler daha istekli olacaklar. Dolayısıyla aileyi maddi olarak destekleyeceğiz. İnşallah toplumumuzu desteklemiş olacağız. Çok daha güçlü bir toplumu beraberce inşa edeceğiz" diye konuştu.

'SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VE BURSA'NIN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK GELDİM'

Vatandaşlara hizmet etmek ve hizmet kervanını devam ettirmek istediklerini belirten Varank, "Ben buraya Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ama aynı zamanda Bursa'nın milletvekili adayı olarak geldim. İnşallah takdir eder, destek verirseniz ben bu şehre hizmet etmeye devam etmek istiyorum. Nasıl Togg'u Bursa'dan yollara çıkardıysak en güzel hizmetleri de Bursa'ya kazandırmaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet edelim. Evelallah biz her şeyin üstesinden geliriz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

