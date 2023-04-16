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Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz

DHA

Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz


Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-BURSA'da düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmasının açılışına katılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, işte bu genç arkadaşlarımız sayesinde biz Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz" dedi.
BAYKAR öncülüğünde düzenlenen, Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışması, Bursa'daki Yunuseli Havalimanı'nda başladı. Yarışmanın açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabit kanat kategorisinde düzenlenen yarışmaya başvuran 754 takım arasından, 12 ilden, 22 Takım ve 190 yarışmacı, finale kalmaya hak kazandı. TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları kapsamında Savaşan İHA'da birinci takım 500 bin, ikinci takım 350 bin, üçüncü takım ise 250 bin lira ödülün sahibi olacak.
YARIŞMACILARI KENDİ KULLANDIĞI TOGG İLE GEZDİRDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yunuseli Havalimanı'nda düzenlenen yarışmaya kendi kullandığı Togg otomobili ile geldi. Yarışma alanındaki stantları gezen Bakan Varank, yarışmacıları da Togg ile gezdirdi. Katılımcılara başarılar dileyen Bakan Varank, "Gerçekten büyük bir heyecan. Özellikle 41 farklı kategoride, 300 binden fazla takım bu sene TEKNOFEST'e başvurdu. Biz 2018 yılında ilk defa TEKNOFEST'i Türkiye'ye ilan ettiğimizde, bu rakamlar bunun çok altındaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada, TEKNOFEST artık sadece Türkiye'nin markası değil, dünyanın markası haline geldi. 300 binden fazla takım, 1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyoruz. Tabii Bursa olarak da birkaç senedir İnsansız Hava Araçları yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden gelenin en güzelini, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen genç kardeşlerimize göstermeye çalışıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİN BAŞKENTİNDEYİZ'
TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Varank, "Türkiye'nin otomobilinin aslında başkentindeyiz. Genç arkadaşlarımız biraz önce aracı gördüler. Onlar da içine girip bakabiliyorlar, inceleyebiliyorlar. Biz, gençlerimizin Türkiye'nin geleceği olduğunun farkındayız ve en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun da farkındayız. Bu manada da biz genç kardeşlerimize yatırım yapmaya, onları geleceğin teknolojilerine dönük yetiştirmeye, kendi ayakları üzerinde durması için onları desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir yarışma olur ve Bursa'daki TEKNOFEST heyecanı tüm Türkiye'de devam eder" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TÜRKİYE YOLLARINDA'
Bakan Varank, "İlk araçları tanıttığımızda dediler ki, 'Bunun fabrikası nerede? Siz bu araçları nerede yaptınız?'. Fabrikanın temelini attığımızda ne dediler? Dediler ki, 'Bu fabrikayı bitiremezsiniz'. Biz fabrikayı bitirdik, açılışını yaptık. Bu sefer dediler ki, 'Bu fabrikanın içerisinde üretim bandı yok. Siz bu araçları yurt dışından getiriyorsunuz,  İtalya'dan getiriyorsunuz'. Araçları piyasaya çıkarmaya başladık. Bu sefer dediler ki, 'Bu araçlar 2 milyondan aşağı olmaz. Bunu kimse satın almaz'. 170 binden fazla araca ön sipariş oldu. İşte bugün de Türkiye'nin otomobili şu anda Türkiye'nin yollarında. Bütün bakan arkadaşlarımız bu aracı, yerli ve milli aracımızı, aslında makam aracı olarak kullanıyor. Biz Türkiye'de 21 yıldır taş üstüne taş koymanın, Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapacak yatırımları yapmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.
'BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER'
İMECE gözlem uydusunun da fırlatıldığını belirten Varank, şunları söyledi:
"Dün Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği İMECE gözlem uydusunu, uzaya fırlattık. Bunlar çok önemli gelişmeler. Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıran gelişmeler ama bunlar bir günde olmadı. Zaman zaman şu eleştirileri de duyuyoruz. 'Siz bu yatırımları seçim için mi yapıyorsunuz? Seçim zamanı geldiğinde bu açılışları yapıyorsunuz'. Değerli arkadaşlar İMECE uydusu 6 yıllık proje. Türkiye'nin otomobili, 10  yıllardır konuştuğumuz bir proje. İşte TEKNOFEST'i kaç yıldır düzenliyoruz. Bunlar akşamdan sabaha yapabileceğiniz işler değil. Biz yıllardır bu alanlara yatırım yapıyoruz ve inşallah bunların karşılığını da önümüzdeki dönemde çok farklı elde edeceğiz. Türkiye'nin otomobili tüm Türkiye'ye şunu gösterdi. Biz istersek, biz inanırsak, biz özellikle gençlerimize yatırım yaparsak Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. İşte bunun örneği İMECE uydusu ve Türkiye'nin otomobilinde var. Bugün elektrikli otomobili konuşuyoruz ama buradaki genç arkadaşlarımız hidrojenle çalışan otomobilleri yapacaklar. Çünkü biz onların ufkunun genişlemesi için, onlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye kabiliyetleri yüksek bir ülke. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Dünya konjonktürünün getirdiği sıkıntılar, Türkiye'yi de etkileyebiliyor ama biz hedeflerimizi koyduk. Bu hedeflere doğru da dolu dizgin yürümeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, işte bu genç arkadaşlarımız sayesinde, biz Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2023-04-16 17:10:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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