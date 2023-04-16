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Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz (2)

DHA

Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz (2)


BAKAN VARANK, CUMALIKIZIK'TA İFTAR YAPTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarihi 700 yıllık Cumalıkızık mahallesinde muhtarlık ve köy halkının düzenlediği iftar programına katıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan 700 yıllık Cumalıkızık Mahallesi'nin meydanında kurulan iftar öncesi katılımcılara hitap eden Bakan Varank,Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ve bu nedenle bu Ramazan Bayramı'nın buruk kutlanacağını belirten Varank, "Türkiye'nin 11 şehrini etkileyen çok büyük bir felaket yaşadık. Çok kayıplar var. Hala yaralılarımız var, hastanede tedavi görüyorlar. Rabbim kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet, hastalarımıza da acil şifalar nasip eylesin" dedi.
Bakan Varank, böyle bir büyük felaketin üstesinden gelebilmek için devlet ve millet el ele verdiklerini vurgulayarak, "Oradaki depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek, onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için gerçekten hep beraber bir gayret gösteriyoruz. Bu manada Bursalı kardeşlerimizin de deprem bölgesinde neler yaptığına bizzat şahit oldum. Buradaki belediyelerimizin orada nasıl gayret ettiğine yakinen şahit oldum. Bu yaptığınız hayırlar için bu destekler için bu gösterdiğiniz birlik ve beraberlik için de sizlere hassaten çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğine dikkati çeken Bakan Varank, Rusya-Ukrayna Savaşı ile dünya konjonktüründe yaşanan enerji krizinin bütün ülkelerde yansımalarının olduğuna değinerek, konuşmasını şöyle devam etti: 
"21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl Türkiye'yi rotasında tutmayı başardıysak Allah'ın izniyle bir olursak, beraber olursak ay yıldızlı al bayrağa hizmet etme sevdasında biz de gayret gösterirsek inşallah Türkiye gemisi rotasında devam eder. 21 yıldır büyük mücadeleler verdik ama bu ülkeye de önemli kazanımları hamdolsun getirmeyi başardık. Bundan 21 yıl önceki Bursa ile şimdiki Bursa'yı kıyasladığınızda eminim siz de Bursa'nın nereden nereye geldiğini çok kolay bir şekilde görüyorsunuz ama şunu söylememiz lazım. Türkiye büyük badireler atlattı ama bu badireleri atlatırken de dünyaya meydan okuyacak işler yaptı."
'BU ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM'
İftar programı için Cumalıkızık'a yerli Togg aracıyla geldiğini hatırlatan Bakan Varank, "Türkiye 60 yıldır 'Acaba bir otomobil üretebilir miydi' diye bir hayali yaşadı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin otomobilini biz yollara çıkardık. Emin olun gelirken kornaya basanlar, el sallayanlar, önümüze kırıp bizi durduranlar, 'Bu arabayı gerçekten biz yaptık mı' diye soran vatandaşlarımız oldu. Evet nasıl Türkiye'nin otomobilini yaptıysak Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara, çok daha müreffeh yarınlara hep beraber taşıyacağız. Yeter ki biz birbirimize güvenelim, inanalım. Yeter ki bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Bu ülkenin ay yıldızlı al bayrağını gönderden indirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Biz bir olursak, beraber olursak onlara fırsat vermezsek evvelallah çok daha güzel yarınlar bizleri bekliyor." dedi.
Gelecek dönemde bu güzel şehir Bursa'nın bir milletvekili olarak bu şehre hizmet etmek istediğini dile getiren Varank, "Bunun yolu sizlerin takdirinden geçiyor. Sizlerin desteğinden geçiyor. Sizler de destek verirseniz inşallah bu şehre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanında bir milletvekili olarak da hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz sizlerin ferasetine güveniyoruz. Sizlerin takdirine güveniyoruz. Bursalılar şimdiye kadar hiç yanlış yapmadı. Hep doğru tercih yaptı. İnşallah önümüzdeki dönemde de doğru tercihi yapacak diye inanıyorum" ifadesini kullandı. (DHA)Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU
2023-04-16 22:47:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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