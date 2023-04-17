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Baba ile oğluna çarpan alkollü sürücüye 8 ay sonra tahliyeye tepki

DHA

Baba ile oğluna çarpan alkollü sürücüye 8 ay sonra tahliyeye tepki


İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 1.04 promil alkollü halde direksiyona geçip drift atarken çarptığı Turan Koyun'u (50) yaralayan, kaçmaya çalışırken oğlu Oğuz Koyun'a (28) çarpıp aracın altına alarak yaklaşık 25 metre sürükleyen sürücü Ali Önen'e (25), 'Kasten yaralama' suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Önen, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınıp 8 ay sonra tahliye edildi.  Oğuz Koyun karara tepki göstererek, "Vücudumda 42 çatlak, 22 dikiş ve benimle ömür boyu gidecek olan kalıcı bir iz var.
Şu an ayağa kalkıyor olmam da, yaşıyor olmam da mucize. Ölmediğim için mi 8 ay ceza aldı bu sürücü ? Ağır ceza alması için benim paramparça mı olmam gerekiyordu ?" dedi.
Olay, 29 Ağustos 2022'de Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Güçlü Caddesi'nde seyreden Ali Önen idaresindeki 16 AJP 58 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, drift atarak 2'nci Kurşun Sokak'a dönüş yaparken, iş yerinin önünde duran Turan Koyun'a çarptı. Yere düşen Koyun, hafif yaralandı. Önen aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kazayı gören Koyun'un oğulları Fatih Koyun (22) ve Oğuz Koyun ile çevredekiler, Önen´in peşinden koşup aracı durdurmak isterdi. Önen, drift atarak, aracı 2 kardeşin üzerine sürerken, Oğuz Koyun'a çarpıp aracın altına aldı. Oğuz Koyun, hafif ticari aracın altında yaklaşık 20 metre sürüklenirken, çevredekiler açık olan camdan müdahale edip aracı durdurdu. Oğuz Koyun, çevredekilerin kaldırdığı aracın altından çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
42 KEMİĞİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan babayla 2 oğlu, ambulanslarla Bursa Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hafif yaralanan Turan Koyun ile Fatih Koyun tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Oğuz Koyun'un vücudunun çeşitli yerlerindeki 42 kemiğinde çatlak belirlendi. Olay yerinde yapılan alkol testinde 1.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ali Önen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OLAY ANI KAMERADA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ali Önen'in, Turan Koyun'a çarptıktan sonra aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Fatih Koyun ile Oğuz Koyun'un aracın peşinden koşması, Ali Önen'in ise drift atıp aracı 2 kardeşin üzerine sürdüğü görüldü. Manevra yapan hafif ticari aracın Oğuz Koyun'a çarpıp, altına alarak metrelerce sürüklemesi ve çevredekilerin müdahalesiyle Koyun'un aracın altından çıkarılması da görüntülere yansıdı.
'DRİFT YAPMADIM, TURAN KOYUN'A ÇARPMADIM'
Hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan dava açılan Ali Önen, savunmasında, "Yanımda bir arkadaşımla birlikte eve doğru gidiyordum. Bir sokağa girdim. Sokakta önüme 2 çocuk atladı. Çocuklara çarpmadım. 3-4 kişi bana saldırdı. Şahıslardan biri küfrederek, bana bıçakla saldırdı. Beni araçtan indirdiler. Sonra ben yine araca bindim. Karşımda kalabalık grup görünce korktuğum için kaçmaya çalıştım. Araçla drift yapmadım. Turan Koyun'a çarpmadım" diyerek suçlamaları reddedip, beraatini ve tahliyesini istedi.
SAVCI ARACI SİLAH SAYDI
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında aracı silah olarak sayıp, Ali Önen'in, Fatih Koyun'a çarptığı için 'Kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini, Oğuz Koyun'a karşı ise 'Kasten yaralama' ve 'Netice sebebiyle ağır yaralama' suçlarından 5 yıl hapsini istedi. Savcı, sanığın cezaevinde kaldığı süre ve suçun cezası nazara alınıp tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti, 2 yıl 4 ay hapis cezası verdiği Ali Önen'in tahliyesine karar verdi.
Öte yandan Ali Önen hakkında, Turan Koyun'a çarparak yaralanmasına neden olma suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ve davanın başka mahkemede görüleceği öğrenildi.
'PARAMPARÇA OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜM'
Karara tepki gösteren Oğuz Koyun, olayın ardından fiziki ve psikolojik travmalar yaşadığını belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Banket taşına takıldım ve düştüm, boynum aracın lastiğinin altına kalacaktı ancak boynumu kurtardım. Bu sefer kemerim araca takıldı, kemerimi kurtaramadım. Araçla birlikte sürüklenmeye başladığımda kollarım yanmaya başladı, bayılmadım, baştan sonuna kadar yaşadım bu olayı. Babamların bana yetişebileceğine ihtimal vermediğim için paramparça olacağımı düşündüm" dedi.
'AYAKLARIM TUTMUYOR'
Koyun, "Bu sürücü olay günü 1.04 promil alkollü. Kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi, adam öldürmeye tam teşebbüs var. Çekirge Devlet Hastanesi'nin, 2'nci derece ölüm tehlikesi geçirdiğime dair raporu var. Vücudumda 42 çatlak, 22 dikiş ve benimle ömür boyu gidecek olan kalıcı bir iz var. 3 hafta yürüyemedim ve hala da ayakta 10 dakikadan fazla durduğum zaman ayaklarım tutmuyor. Mahkeme darp raporumu, 2'nci derece ölüm tehlikesi raporumu görmezden geldi ve kasten adam öldürmeye tam teşebbüs olan dosyayı, yaralamaya çevirip bu sürücüyü serbest bıraktı. Şu an ayağa kalkıyor olmam da, yaşıyor olmam da mucize. Ölmediğim için mi 8 ay ceza aldı bu sürücü? Ağır ceza alması için benim paramparça mı olmam gerekiyordu?" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN
2023-04-17 11:41:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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