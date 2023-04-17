Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu: 4 yaralı; kaza anı kamerada

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Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, özel halk otobüsü şoförü Erdal Batak'ın (38) direksiyon başında uyuyakalmasıyla, araç tarlaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Nisan'da saat 16.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi ile Yolçatı Mahallesi arasında sefer yapan Erdal Batak idaresindeki 16 M 10220 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otobüs içinde savrulan yolcuların panik anları araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-04-17 15:31:55



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