Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Zahira A. (55) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegölAlanyurt kara yolunda meydana geldi. Can K. (39) yönetimindeki 07 AIP 476 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, savrularak Suriye uyruklu Abdulmunem A.'nın (35) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsünün annesi Zahira A. yola düşüp, yaralandı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zahira A.´nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücü polis merkezine götürülürken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-18 12:49:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.