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Fatih Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz

DHA

Fatih Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz


Semih ŞAHİNMehmet İNAN/BURSA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülkemizi ve milletimizi 7´li kaosa, 7´li karanlık masaya teslim edemeyiz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday tanıtım toplantısı için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki iftar programında partililerle bir araya gelen Erbakan'a İl Başkanı Murat Kolancı ve il yönetimi eşlik etti. Partililere seslenen Fatih Erbakan, yanlışları düzeltmek için Cumhur İttifakı saflarında yer aldıklarını belirtti. Milli görüşün 21 yıl sonra TBMM'de olacağını dile getiren Fatih Erbakan, "Herhangi bir seçim bölgesinde milletvekili çıkarmaya yetecek oyu almamız halinde Türkiye´nin diğer başka hiçbir yerinde 1 tane oy almamış olsak dahi, o bölgeden o milletvekilini çıkarmış oluyoruz. Adeta bağımsız adaylarla seçime gidiyormuşuz gibi olacak. Hiçbir şekilde baraj diye bir problem yok. Milli görüşü tam 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM´ye taşıyacağız. Biz ittifaka yanlışa ortak olalım diye değil, yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik.  Eksikleri tamamlayalım, bunların düzeltilmesinde vesile ve takipçisi olalım maksadıyla girdik. Bizim ittifak kararımız tamamen ilkelerimiz ve prensiplerimiz üzerine inşa edilmiş bir karardır" dedi.
'DÜN YANLIŞ DEDİĞİMİZE BUGÜN DE YANLIŞ DİYECEĞİZ'
Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi, milli görüş olarak dün yanlış dediğimize bugün de yanlış demeye devam edeceğiz. Maksadımız eleştirdiğimiz yanlışların ortadan kalmasına vesile olmaktır. Cumhur İttifakı'nda yer almamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de karşısındaki 7´li masanın karanlık ittifakın içinde bulunmasıdır. `Okul öncesi çocuklara Kur´an-ı Kerim okutulmasını doğru bulmuyorum´ diyen bir masa ile karşı karşıyayız. `Okul öncesi 4 veya 5 yaşındaki bir çocuğa Kur´an-ı Kerim öğretilmesi, Taliban zihniyeti, çağ dışılıktır´ diyen bir masa var. `Eşcinsellikler evlilikler gayet doğal ve tabidir. Ama milletimiz, Türkiye ve toplum buna henüz hazır değil´ diyen bir masadan bahsediyoruz. 7´li masanın milletvekili adaylarından biri çıkmış, `Milletvekili olursam mecliste ilk gündeme getireceğim konu, şu camilerden okunan ezanın önüne geçmek olacaktır. Hastalar rahatsız oluyor, gece uykumuz kaçıyor. Bunda da başarılı olacaktır´ diye konuşuyor" ifadelerini kullandı.
'CHP'NİN GENETİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞMİYOR'
Millet İttifakı'nı 7'li kaos olarak değerlendiren ve ülke yönetiminin bu masaya emanet edilemeyeceğini dile getiren Erbakan, "CHP ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin genetik özellikleri değişmiyor. Bu söylemler en açık göstergesidir. Bu görüşleri ortaya koyan, bu söylemlerde bulunan bir masanın iktidar olmasına vesile olamazdık. Bu noktada son derece önemli Türkiye´yi ve milletimizi düşünen stratejik bir karar aldık. Mecliste başörtüsüne iktidar kanadı güvence getirmek istiyor. İYİ Parti ve CHP ile 7´li masanın mecliste grubu olan birleşenleri `Hayır bunu getirmeyin biz kabul etmeyiz´ diyor. Çünkü içine koyulan ifadelerin laikliğe aykırı olduğunu savunuyorlar. Bu da bize 28 Şubat´ı hatırlatıyor. Masa´nın 7´nci ortağının yedek partisi ne diyor. Seçim beyannamesinde din dersini kaldıracağını, Diyanet İşleri Başkanlığını inanç işleri başkanlığı yapacağını, Suriye´nin kuzeyindeki TSK´nın hepsini geri çekeceğini ifade ediyor. TSK´nın tüm terör operasyonlarını durduracaklarını söyledikten sonra, Yeniden Refah Partisi olarak bizde ülkemizi ve milletimizi böyle 7´li kaosa, 7´li karanlık masaya teslim edemeyiz" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2023-04-18 22:29:19

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