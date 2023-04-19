MHP´li Büyükataman: Hedefimiz milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP´li Büyükataman: Hedefimiz milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak

DHA

MHP´li Büyükataman: Hedefimiz milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 14 Mayıs´ta gerçekleştirilecek olan 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kendi aday listeleri ile girdiklerine dikkat çekerek, "Hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak. Bir sayı vermiyoruz ama biz tamamına talibiz" dedi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DHA Bursa Bürosu'nu ziyaret etti. MHP 2'nci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu'nun da eşlik ettiği Büyükataman, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, partisinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün ülke gündemini uzun bir süre meşgul ettiğini belirten İsmet Büyükataman, normalleşmenin ardından saha çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Yaklaşık 1,5 yıldır sahada olduklarının altını çizen Büyükataman, "Parti olarak yaklaşık 1,5 yıldır, önce 9 bölgede, bölge toplantılarıyla ardından 81 ilde il toplantılarıyla, devamında bütün ilçeleri kapsayan programlarımız akabinde illerde, ilçelerde, vatandaşlarımızla bir araya gelmemizi temin edebilecek değişik organizasyonlarla uzunca süredir alandayız. Devamında Sayın Genel Başkanımızın iştirak ettiği bölge mitingleriyle çalışmaları icra ettik. Ardından il mitinglerine başlamıştık. Önce Amasya ilinde, sonrasında Tekirdağ'da yaptık. Çankırı'daki mitinge hazırlanırken, ne yazık ki 6 Şubat'taki büyük deprem felaketi söz konusu oldu. 11 ilimizi kapsayan bu felaket gündeme geldiği andan itibaren de Türkiye'nin önceliği, takdir edersiniz ki siyaset kurumunun önceliği deprem oldu. Bu itibarla şu an özellikle deprem bölgesine yönelik, hem hükümetimizin hem partimizin bütün birimleriyle, mensuplarıyla deprem yaralarının sarılması, oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir gayret ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
`SEÇİM SÜRECİNDE MÜZİK KULLANMAYACAĞIZ´
6 Şubat depremleri nedeniyle bundan önceki seçimlerden farklı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen İsmet Büyükataman, "Böyle bir nazik ortamda da önümüzde 14 Mayıs'ta seçimler var. Bu seçim çalışmaları, takdir edersiniz ki yaşadığımız bu büyük felaket nedeniyle, bundan önceki seçimlerden farklı bir seçim çalışmasını da önümüze getirdi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu seçim sürecinde seçim müziği kullanmayacağız. Kamu vicdanını rahatsız edecek, depremzede vatandaşlarımızın problemlerini ikinci plana itebilecek bir anlayış ve yaklaşımdan uzak seçim çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz" dedi.
`VATANDAŞLARIN MHP'DEN BEKLENTİSİ ÜST DÜZEYDE´
Seçim çalışmalarına 1,5 yıl önce başlamalarının avantaj sağladığını belirten Büyükataman, "Takdir edersiniz ki seçime kısa bir zaman kala her siyasi parti aday adayı olmayı düşünen kişiler vatandaşı ziyarete başlar. Vatandaşlar da haklı olarak şöyle bir sitemde bulunur; 'Seçim yaklaştı, vatandaş hatırınıza geldi´. Biz hamdolsun bu dönem böyle bir serzenişe muhatap olmadık. Çünkü aşağı yukarı 1,5 yıldır alandayız. Vatandaşın, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu dönem çok sıcak ilgi ve alakası var. Bunu alanda birebir yaşayarak gözlemliyoruz. Vatandaşımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklentisi çok üst düzeyde. Cumhur İttifakı içerisinde yer almamız, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize karşılıksız, pazarlıksız, amasız, fakatsız ülkenin geleceği söz konusu olduğunda ortaya koyduğumuz gayret nedeniyle de vatandaşımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, alanlarda yaptığımız temaslarda takdirlerine şahit oluyoruz. İyi bir netice alacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.
`SAYI VERMİYORUZ AMA TAMAMINA TALİBİZ´
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuyla da paylaştığı 3 temel stratejik hedefini hatırlatan İsmet Büyükataman, şunları söyledi:
"Bu stratejik hedeflerimizin ilki, Sayın Cumhurbaşkanımızı yeni dönemde, bir kez daha ilk turda seçimini gerçekleştirecek neticeye ulaşmak. İkinci stratejik hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak. Bir sayı vermiyoruz ama biz tamamına talibiz. Aziz milletimiz neyi takdir ederse diyoruz. Üçüncü stratejik hedefimiz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur ittifakı olarak nitelikli çoğunluğa ulaşmak. Bu 3 temel hedefi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz inşallah." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-04-19 10:32:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa ...
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza ...
Türkiye yılın ilk çeyreğinde çekici ihracatını yüzde 91 artırdı
YEREL HABERLER Türkiye yılın ilk çeyreğinde çekici ihracatını yüzde ...
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca: Beni makasla yaraladığında affettim, o da affetsin
YEREL HABERLER Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca: Beni makasla ...
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü ...
Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak ediliyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak ediliyor
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü ...
Bursa'da sürücüsü uyuyan minibüsün tarlaya girdiği anlar araç kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Bursa'da sürücüsü uyuyan minibüsün tarlaya girdiği ...
Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu: 4 yaralı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Sürücüsü uyuyan otobüs tarlaya uçtu: 4 yaralı; kaza ...
Bursa'da polis, çalınan motosikleti bularak sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Bursa'da polis, çalınan motosikleti bularak sahibine ...
BTÜ öğrencilerinin tekstil atık suları için geliştirdiği projeye TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER BTÜ öğrencilerinin tekstil atık suları için ...
Baba ile oğluna çarpan alkollü sürücüye 8 ay sonra tahliyeye tepki
YEREL HABERLER Baba ile oğluna çarpan alkollü sürücüye 8 ay sonra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.