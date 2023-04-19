MHP´li Büyükataman: Hedefimiz milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 14 Mayıs´ta gerçekleştirilecek olan 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kendi aday listeleri ile girdiklerine dikkat çekerek, "Hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak. Bir sayı vermiyoruz ama biz tamamına talibiz" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DHA Bursa Bürosu'nu ziyaret etti. MHP 2'nci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu'nun da eşlik ettiği Büyükataman, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, partisinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün ülke gündemini uzun bir süre meşgul ettiğini belirten İsmet Büyükataman, normalleşmenin ardından saha çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Yaklaşık 1,5 yıldır sahada olduklarının altını çizen Büyükataman, "Parti olarak yaklaşık 1,5 yıldır, önce 9 bölgede, bölge toplantılarıyla ardından 81 ilde il toplantılarıyla, devamında bütün ilçeleri kapsayan programlarımız akabinde illerde, ilçelerde, vatandaşlarımızla bir araya gelmemizi temin edebilecek değişik organizasyonlarla uzunca süredir alandayız. Devamında Sayın Genel Başkanımızın iştirak ettiği bölge mitingleriyle çalışmaları icra ettik. Ardından il mitinglerine başlamıştık. Önce Amasya ilinde, sonrasında Tekirdağ'da yaptık. Çankırı'daki mitinge hazırlanırken, ne yazık ki 6 Şubat'taki büyük deprem felaketi söz konusu oldu. 11 ilimizi kapsayan bu felaket gündeme geldiği andan itibaren de Türkiye'nin önceliği, takdir edersiniz ki siyaset kurumunun önceliği deprem oldu. Bu itibarla şu an özellikle deprem bölgesine yönelik, hem hükümetimizin hem partimizin bütün birimleriyle, mensuplarıyla deprem yaralarının sarılması, oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir gayret ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

`SEÇİM SÜRECİNDE MÜZİK KULLANMAYACAĞIZ´

6 Şubat depremleri nedeniyle bundan önceki seçimlerden farklı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen İsmet Büyükataman, "Böyle bir nazik ortamda da önümüzde 14 Mayıs'ta seçimler var. Bu seçim çalışmaları, takdir edersiniz ki yaşadığımız bu büyük felaket nedeniyle, bundan önceki seçimlerden farklı bir seçim çalışmasını da önümüze getirdi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu seçim sürecinde seçim müziği kullanmayacağız. Kamu vicdanını rahatsız edecek, depremzede vatandaşlarımızın problemlerini ikinci plana itebilecek bir anlayış ve yaklaşımdan uzak seçim çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

`VATANDAŞLARIN MHP'DEN BEKLENTİSİ ÜST DÜZEYDE´

Seçim çalışmalarına 1,5 yıl önce başlamalarının avantaj sağladığını belirten Büyükataman, "Takdir edersiniz ki seçime kısa bir zaman kala her siyasi parti aday adayı olmayı düşünen kişiler vatandaşı ziyarete başlar. Vatandaşlar da haklı olarak şöyle bir sitemde bulunur; 'Seçim yaklaştı, vatandaş hatırınıza geldi´. Biz hamdolsun bu dönem böyle bir serzenişe muhatap olmadık. Çünkü aşağı yukarı 1,5 yıldır alandayız. Vatandaşın, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu dönem çok sıcak ilgi ve alakası var. Bunu alanda birebir yaşayarak gözlemliyoruz. Vatandaşımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklentisi çok üst düzeyde. Cumhur İttifakı içerisinde yer almamız, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize karşılıksız, pazarlıksız, amasız, fakatsız ülkenin geleceği söz konusu olduğunda ortaya koyduğumuz gayret nedeniyle de vatandaşımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, alanlarda yaptığımız temaslarda takdirlerine şahit oluyoruz. İyi bir netice alacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

`SAYI VERMİYORUZ AMA TAMAMINA TALİBİZ´

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuyla da paylaştığı 3 temel stratejik hedefini hatırlatan İsmet Büyükataman, şunları söyledi:

"Bu stratejik hedeflerimizin ilki, Sayın Cumhurbaşkanımızı yeni dönemde, bir kez daha ilk turda seçimini gerçekleştirecek neticeye ulaşmak. İkinci stratejik hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak. Bir sayı vermiyoruz ama biz tamamına talibiz. Aziz milletimiz neyi takdir ederse diyoruz. Üçüncü stratejik hedefimiz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur ittifakı olarak nitelikli çoğunluğa ulaşmak. Bu 3 temel hedefi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz inşallah." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-04-19 10:32:18



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