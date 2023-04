Park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü Burak, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Burak Can Ö. (22), yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye kavşağından, AVM istikametine seyir halinde olan Burak Can Ö. yönetimindeki 34 BVT 728 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 CEZ 27 ve 16 AJN 987 plakalı otomobillere çarparak durdu. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürdüğü Can Ö.´nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-19 14:06:25



