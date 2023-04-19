Bursaspor - Menemen Belediyespor: 1-1

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün?

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Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)-

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Mikail Can, Levent Yeşilyurt

BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Bilal Güney), Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez (Dk. 88 Melih Sağlam), Hasan Ayaroğlu, Ömer Görgüc (Dk. 61 Özer Hurmacı), Barış Dalkıran, Emre Tepegöz, Hamza Baran Arıkan (Dk. 61 Baran Karagöz), Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz

MENEMEN BELEDİYESPOR: Oğuzhan Açıl, Emre Keskin, Bedirhan Altunbaş, Kadir Yazıcı, Ferhat Çulcuoğlu, Ziya Alkurt (Dk. 81 Fuat Duran), Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz, Abdulkadir Öksüz, Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 69 Kaan Kalafat), Bora Göymen

GOLLER: Dk. 86 Kubilay Sönmez (Bursaspor), Dk. 14 Abdülkadir Öksüz (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ömer Turan Görgüç (Bursaspor) ,Bedirhan Altunbaş, Kadir Yazıcı, Ziya Alkurt, Abdülkadir Öksüz (Menemen Belediyespor),

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 33'üncü hafta maçında Bursaspor, sahasında ağırladığı Menemen Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Timsah Arena´da oynanan maça rakip Menemen Belediyespor iyi başladı. Mücadelenin 14´üncü dakikasında ceza sahasına ortalanan topu önünde bulan Abdülkadir Öksüz, tek dokunuşla golü buldu: 0-1

Bursaspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında rakibine oyun üstünlüğü kurdu. Maçın ikinci yarısında, 61´inci dakikada Bursapor Teknik Direktörü Özer Hurmacı, Ömer Turan´ın yerine oyuna girerken, 86´ncı dakikada Hasan Ayaroğlu´nun ortasına iyi yükselen Kubilay Sönmez´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1 DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-04-19 17:30:59



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