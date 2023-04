Yasemin, odada film izlerken koluna isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-BURSA´da, yatak odasında telefonundan film izleyen Yasemin Pelit (26), kulaklığını taktığı sırada, penceresine isabet ederek kolunu sıyıran mermi ile yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Pelit, "Ben 26 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şu an bu odaya ayaklarım titreyerek giriyorum, korkuyorum. Ben kulaklığımı takmasam, kurşun göğsüme isabet edecekti. Bu saniyelik bir durum. Ben dünyada olmayacaktım şu an" dedi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Atalar Sokak´taki binanın 2´nci katında meydana geldi. Evinin yatak odasında, telefonundan film izleyen Yasemin Pelit, kulaklığını takmaya çalıştığı sırada kolunda acı hissetti. Kolunun kanadığını gören Pelit, o sırada salonda olan ailesinin yanına gitti. Panik yaşayan aile Pelit'i Kestel Devlet Hastanesi´ne götürdü. Muayenede Pelit'in kolunun kurşunla yaralandığı belirlendi. Pelit, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, 5 katlı binanın 2´nci katındaki pencereye isabet eden merminin, Pelit´in kolunu sıyırarak yatağa düştüğünü belirledi. Ekipler ayrıca 3´üncü kattaki amca Deniz Pelit´in evinin penceresine ve binanın duvarına da birer mermi isabet ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

`ŞU AN BU ODAYA AYAKLARIM TİTREYEREK GİRİYORUM´

Kolunda acı hissettiğini, ancak kurşun isabet edebileceği ihtimalini hiç düşünmediğini söyleyen Yasemin Pelit, o anları şu sözlerle anlattı:

"Yatağıma uzanmış, telefonumda film izliyordum. Ezan okunduğu sırada kalktım ve kulaklığımı almak için çantama yöneldim. Kulaklığımı kulağıma takmak için kolumu kaldırdığım sırada, koluma yıldırım gibi bir şey geldi. Kolum delindi, ben de çığlık çığlığa bağırdım, babama seslendim. Bu sırada kolumdan kanlar aktığını gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadık, hastaneye gittik. Bizim etrafımızda silah veya kurşun gibi şeyler hiç olmadı. Ben böyle bir şeye ihtimal bile vermedim. Biz hastanedeyken haber geldi, camdan kurşun girdiğini öğrendik. Odamın penceresinde kurşun deliği ve yatağımda da kurşun bulundu. Ben bunu öğrenmeden önce şoka girmiştim bunu öğrenince de ayrıca şoka girdim."

`KOLUMU KALDIRMASAM DÜNYADA OLMAYACAKTIM´

Kulaklığını takmak için kolunu kaldırmasa, kurşunun göğsüne isabet edeceğini belirten Pelit, "Ben 26 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şu an bu odaya ayaklarım titreyerek giriyorum, korkuyorum. Ben kulaklığımı takmasam, kurşun göğsüme isabet edecekti. Bu saniyelik bir durum, ben dünyada olmayacaktım şu an. Bu sadece benim canım değil, başka hayatlar da var. Üst kattaki amcamların penceresine de böyle kurşun isabet etmiş. Burada keyfine havaya sıkılan kurşun, bir insanın canına mal olacaktı. Bir insanın hayatı nasıl bu kadar basit olabilir?" dedi.

`BU CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR´

Evinde bile kendini güvende hissetmediğini vurgulayan Yasemin Pelit, "Üst kattaki yengem 1 dakika önce penceresindeki çiçekleri suluyor. 1 dakika farkla hayatından olabilirdi. Onların penceresinden biraz daha üstten isabet ediyor, tam olarak kafa hizasından. Bir mermi de apartmanımızın duvarına isabet etmiş. Gelişi güzel ateş etmişler. İnsan, evinde otururken canından korkacak mı artık? Bu nasıl bir hayat? Sizin zevkiniz bir insanın hayatına mal oluyor. Ben 26 yaşında genç bir kızım. Benim o kadar çok hayalim var ki. Ancak bir anda bu dünyadan yok olabilirdim. Ölüm gözümün önünden geçti gitti sanki. Ben bunu yaşamak zorunda değilim, kimse de yaşamasın. Bu cinayete teşebbüstür. İnsan haberlerde izleyince üzülüp geçiyor ama yaşadığı anda hissettikleri aynı değil. Ben bu travmayla yaşamak zorunda mıyım? Odaya giremiyorum, pencerelere bakıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel İsmail Hakkı SEYMEN

2023-04-20 11:00:52



