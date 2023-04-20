Mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarpan baba öldü, oğlu ağır yaralı



Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Kestel ilçesinde, mezarlık ziyareti için kara yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Karaca (74) ile oğlu Bahtiyar Karaca´ya (44), Mustafa E. idaresindeki otomobil çarptı. Baba hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan mevkinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa E.´nin kullandığı 16 ACR 029 plakalı otomobil, mezarlık ziyareti için kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Salih Karaca ile oğlu Bahtiyar Karaca´ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan baba ile oğlu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan Salih Karaca müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, oğlu Bahtiyar Karaca´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı´nca soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ

2023-04-20 14:47:42



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