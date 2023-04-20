Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz

DHA

Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da Kredi Yurtları Kurumu'nda kalan depremzedeleri ziyaret etti, "Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz. Depremde zarar görmüş şehirlerimizin tekrar ayağa kaldırılması. Hangi işi yaparsak yapalım, hangi faaliyeti yaparsak yapalım depremle mücadele, sizlerin acılarını dindirme bizim bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam edecek. Biz sizleri asla yalnız bırakmayacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan ayının son gününü seçim bölgesi Bursa´da geçirdi. Partisinin Büyük Teşkilat İftarı programına katılmak üzere Bursa´ya gelen Bakan Varank, deprem bölgesinden getirilerek KYK yurtlarında kalan depremzedelerle bir araya gelerek onlarla bayramlaştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı programda konuşan Varank, "Bu bayramı biraz buruk geçiriyoruz. Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketleriyle, birçok aileye birçok ocağa ateşler düştü. Kardeşlerimizi kaybettik. Hala hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız var. Onun için buruk bir bayram geçireceğiz. Kimimiz en sevdiklerimizden ilk defa ayrılmış olacağız. Evlerinizde hasarlar oluştu. Evlerinizin bir kısmı yıkıldı. Belki de hayatınızda ilk defa evlerinizden uzakta bir bayram geçireceksiniz. Tabii biz sizin bu hassasiyetinizi, bu acınızı paylaşmak için gayret gösteriyoruz. Elbette sizin gibi bu acıları hissetme şansımız yok. Ama şuna inanıyoruz. Türk milleti bu deprem felaketi sonrasında bir oldu, beraber oldu. Devlet, millet el ele verdi. Sizlerin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için devletimiz, elinden gelenin en çoğunu yapmak için gayret gösteriyor. Biz şuna inanıyoruz, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde kalıcı konutları bir an önce tamamlayıp, siz değerli kardeşlerimize teslim etmek üzere hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bir sene içerisinde bu kalıcı konutları bitireceğiz ve Allah'ın izniyle sizler bir sonraki bayramı, bir sonraki Ramazan Bayramı'nı tekrar şehirlerinizde, memleketlerinizde bir daha deprem korkusu yaşamadan içerisinde hayatınızı süreceğiniz evlerinizde geçireceksiniz. Biz bunu yapmak için elimizden gelen bütün gayreti şu anda gösteriyoruz" diye konuştu.
'BİR NUMARALI GÜNDEM MADDEMİZ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ' 
Bir numaralı gündem maddelerinin depremde yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Değerli kardeşlerim bakınız gündelik işlerimiz var. Özellikle hükümet olarak bu ülkeyi idare etmek için günlük rutin çalışmalarımız var. Ama emin olun bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz. Depremde zarar görmüş şehirlerimizin tekrar ayağa kaldırılması. Hangi işi yaparsak yapalım, hangi faaliyeti yaparsak yapalım depremle mücadele, sizlerin acılarını dindirme bizim bir numaralı gündem maddemiz olmaya devam edecek. Biz sizleri asla yalnız bırakmayacağız. İşte buradasınız, Bursa'dasınız. Bursalı hemşehrilerimizin misafirperverliğiyle, devletimizin imkanlarıyla burada bir süre geçici olarak bulunuyorsunuz. İşte biz bu gündemi hiç değiştirmeden, sizlerin hak ettiği kalıcı konutları sizlere teslim ederek, o güzel şehirlerinizi tekrar imar ederek inşallah bir sonraki Ramazan Bayramı'nda mutlu, mesut, eskisinden de belki çok daha güzel bir şehirde bayramımızı kutlayacağız. Ve inşallah bu sefer biz gelip sizlere misafir olacağız. Sizlerin evlerinde sizlerin ikramlarından tadacağız. Biz buna inanıyoruz ve milletimize güveniyoruz. Onların desteğiyle inşallah bunu başaracağız. Ben tekrar bu büyük felakette yitirdiğimiz canlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Şu anda tedavileri devam eden yaralı kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Buruk bir bayram geçiriyoruz. Ama yine de bayramdır. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Rabbim inşallah çok daha güzel günleri hep beraber yaşamayı nasip etsin diyorum."
Mustafa Varank, konuşmasının ardından depremzedelerle bayramlaşıp, çocuklara oyuncak dağıttı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-04-20 19:25:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da misafir edilen depremzedelerle bayramlaştı:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da misafir ...
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu ...
Mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarpan baba öldü, oğlu ağır yaralı
YEREL HABERLER Mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarpan baba ...
Yasemin, odada film izlerken koluna isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı
YEREL HABERLER Yasemin, odada film izlerken koluna isabet eden ...
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan Ramazan Bayramı'nda ...
YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN, İKİNCİ KAT BALKONUNDAN MERDİVENLE KURTARILDI
YEREL HABERLER YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN, İKİNCİ KAT BALKONUNDAN ...
Yangında mahsur kalan kadın, ikinci kat balkonundan merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan kadın, ikinci kat balkonundan ...
Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye ...
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da depremzedelerle iftarda buluştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Bursaspor - Menemen Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Menemen Belediyespor: 1-1
Anestezi teknikeri, koluna damar yolu açılmış olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Anestezi teknikeri, koluna damar yolu açılmış olarak ...
Bursa'da düzenlenen "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" sona erdi
YEREL HABERLER Bursa'da düzenlenen "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" ...
Osmangazi Belediyesi ekipleri tatlı imalathanelerini denetledi
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi ekipleri tatlı imalathanelerini ...
Bursa'da bir çocuğun çenesine bahçe korkuluğu saplandı
YEREL HABERLER Bursa'da bir çocuğun çenesine bahçe korkuluğu ...
Park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü Burak, yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ...
Tırmandığı bahçe kapısının demir korkuluğu çenesine saplandı
YEREL HABERLER Tırmandığı bahçe kapısının demir korkuluğu çenesine ...
Bursa'da toplanan kitaplar Nurdağı'ndaki depremzedelere gönderilecek
YEREL HABERLER Bursa'da toplanan kitaplar Nurdağı'ndaki ...
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'dan şehit Cengiz Yiğit için anma mesajı
YEREL HABERLER Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'dan şehit ...
MHP´li Büyükataman: Hedefimiz milletvekili sayısını en çok seviyeye ulaştırmak
YEREL HABERLER MHP´li Büyükataman: Hedefimiz milletvekili sayısını ...
Fatih Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bursa ...
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.