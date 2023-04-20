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Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz (2)

DHA

Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz (2)


PARTİ TEŞKİLATIYLA İFTARDA BULUŞTU
Bursa'da depremzedeleri ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, daha sonra Kent Meydanına gelerek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Yerli üretim otomobil olan Togg'la meydana gelen Varank ilgi odağı oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Bakan Varank, ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara programına katıldı. Varank'ın yanı sıra 28 dönem milletvekili adayları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski milletvekilleri, vatandaşlar ile çok sayıda davetli yer aldı.
'BU TEŞKİLAT OLMASAYDI, DEPREMZEDELERE KİM SAHİP ÇIKARDI'
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar yemeğinden sonra konuşan Varank, "Gerek hükümet, gerekse teşkilatlarımız, cansiperane bir şekilde içten gelerek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak onlara yoldaş olmak için büyük bir gayret gösteriyor. Eğer bu teşkilat olmasaydı, depremzede kardeşlerimize sahip çıkarak başka kimse olur muydu? Koca koca STK'lar var. Televizyonları açtığınızda mangalda film bırakmayan birtakım kurumlar var. Ama onların hiçbirini depremzede kardeşlerimizin yanında görmüyoruz. Bizim davamız politika tartışması değil, bir siyasi çekişme değil, bizim siyasi davamız bu ülkeye hizmet etme, bu aziz millete hizmet etme davasıdır. Kardeşlerimiz bir tane fazla vatandaşımıza ulaşabilmek için büyük emek sarf ediyor. Biz öyle teşkilatlarız ki bizim partimizin kurucularıyla en son milletvekili olmuş arkadaşlarımız aynı sofraya oturabiliyor. Aynı sofradan iftar yapabiliyor. Aynı sofrada aynı duyguları paylaşabiliyor. Bizim prensiplerimiz var değerli kardeşlerim" dedi.
'TEK DERTLERİ ÇIKAR ÇEKİŞMESİ'
Millet İttifakı'nda çıkar çatışmasının olduğunu söyleyen Varank, "Bakınız şu anda son dönemde siyasi çekişmelere. Koalisyonun içerisindeki pazarlıklara baktığınızda tek dertlerini çıkar çatışması olduğu, çıkar çekişmesi olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.
'TÜRKİYE YÜZYILI'NI ÖNCE BURSA'DAN, SONRA TÜRKİYE'DEN AÇACAĞIZ'
Seçim sürecini en güzel şekilde geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, "Bir dönemeçten geçiliyor. İşte nasıl biz birbirimize sımsıkı sarılıyorsak, bu davaya sımsıkı sarılıyorsak bu seçim dönemini de en güzel şekilde geçirmemiz lazım. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Telefon rehberimizdeki her bir arkadaşımızı tek tek aramamız lazım. Sokakta mutlaka vatandaşlarımıza dilimiz döndüğünce davamızı bu seçimin önemini anlatmamız lazım. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle bu seçimden de galip ayrılırız. Bu kutlu yürüyüşte Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl yürüyüşünde biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edebiliriz. Artık Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını önce Bursa'dan sonra da Türkiye'den açmış olacağız. Bu seçim acaba denecek bir seçim değil. Amalı cümleler kurma seçimi değil. Benim kalbim kırılmıştı, acaba ben oraya gitmeyeyim, burada oturayım deme seçimi değil. Bu gerçekten Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim. O şuurla hareket etmemiz lazım. O anlayışla alanda çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-04-20 22:46:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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