Bakanı Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanı Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz

DHA

Bakanı Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz


İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ulu Cami'de bayram namazını kıldı ve halkla bayramlaştı. Deprem nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyleyen Bakan Varank, "Hangi işi yaparsak yapalım bizim bir numaralı gündem maddemiz, depremin yaralarını sarmak, depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek. Onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'nci Bölge 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Ulu Cami'de kıldığı bayram namazının ardından halkla bayramlaştı. Basın mensuplarıyla da bayramlaşan Varank, simit ve tatlı ikram etti. Cami çıkışında, gazetecilere açıklama yapan Bakan Varank, "Buruk bir bayram geçiriyoruz. Deprem felaketleri sonrasında birçok vatandaşımız o bölgelerde canlarını kaybetti. Ailelerinden kayıplar oldu. Depremzede vatandaşlarımızdan tedavisi devam edenler var. Bu manada buruk bir bayramı yaşıyoruz" diye konuştu.
'BİR NUMARALI GÜNDEM MADDEMİZ, DEPREMİN YARALARINI SARMAK'
Bakan Varank, depremin en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, "Hangi işi yaparsak yapalım bizim bir numaralı gündem maddemiz bu depremin yaralarını sarmak, depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek. Bu manada onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki nasıl birçok kardeşimiz şu anda, misafirperver aziz milletimizin misafiri olarak, başka şehirlerde ya da geçici barınma merkezlerinde yaşıyorlarsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgelerini yeniden imar etmek, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını onlara teslim etmek suretiyle, bizler de gelecek sene Ramazan Bayramı'nda onların misafiri olacağız. Depremzede kardeşlerimiz bizleri gönül sofralarına alacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ BURSALI'
Bayramdan önce, gelenekler gereği Togg'u yıkadığını söyleyen Bakan Varank, "Özellikle ev hanımlarının, annelerimizin geleneklerinde önemli bir yer tutar. Bursalıların da arabalarıyla nasıl bir bağı olduğunu biliyorum. Bayramlardan önce onların araçlarını yıkadıklarını biliyorum. Ben de bir Bursalı olarak adete uydum. Bayram temizliğimizi yaptık. Türkiye'nin otomobili Bursalı. Sokaklarında hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, Türkiye'nin otomobilini gördüklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar. Türkiye'nin böyle bir işi başarmış olmasından dolayı gururlarını yüzlerinde, gözlerinde görebiliyorsunuz" dedi.
Togg'un batarya fabrikasının açılacağını ve Bursa'ya yatırımların süreceğini açıklayan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Türkiye'nin otomobili girişim grubuyla bir yabancı ortakları bir araya geldiler. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak. Biz, Türkiye'de, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlardan geçtiğinin farkındayız. Şimdiye kadar olduğu gibi de, bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2023-04-21 09:37:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde bayram namazı kılındı
BAKAN VARANK TOGG'U ELLERİYLE YIKADI
YEREL HABERLER BAKAN VARANK TOGG'U ELLERİYLE YIKADI
Bakan Varank Togg'u elleriyle yıkadı
YEREL HABERLER Bakan Varank Togg'u elleriyle yıkadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'a "bayram temizliği" yaptı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Togg'a "bayram ...
Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti Bursa İl ...
Oğlunun husumetlisi iki kardeş tarafından tüfek ve tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Oğlunun husumetlisi iki kardeş tarafından tüfek ve ...
Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi depremzede kardeşlerimiz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Bizim gündemimizin bir numaralı maddesi ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da misafir edilen depremzedelerle bayramlaştı:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da misafir ...
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu ...
Mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarpan baba öldü, oğlu ağır yaralı
YEREL HABERLER Mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarpan baba ...
Yasemin, odada film izlerken koluna isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı
YEREL HABERLER Yasemin, odada film izlerken koluna isabet eden ...
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan Ramazan Bayramı'nda ...
YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN, İKİNCİ KAT BALKONUNDAN MERDİVENLE KURTARILDI
YEREL HABERLER YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN, İKİNCİ KAT BALKONUNDAN ...
Yangında mahsur kalan kadın, ikinci kat balkonundan merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan kadın, ikinci kat balkonundan ...
Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da yanan evde mahsur kalan kadını itfaiye ...
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da depremzedelerle iftarda buluştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Bursaspor - Menemen Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Menemen Belediyespor: 1-1
Anestezi teknikeri, koluna damar yolu açılmış olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Anestezi teknikeri, koluna damar yolu açılmış olarak ...
Bursa'da düzenlenen "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" sona erdi
YEREL HABERLER Bursa'da düzenlenen "TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması" ...
Osmangazi Belediyesi ekipleri tatlı imalathanelerini denetledi
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi ekipleri tatlı imalathanelerini ...
Bursa'da bir çocuğun çenesine bahçe korkuluğu saplandı
YEREL HABERLER Bursa'da bir çocuğun çenesine bahçe korkuluğu ...
Park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü Burak, yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.