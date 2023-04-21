Bakanı Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz



İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ulu Cami'de bayram namazını kıldı ve halkla bayramlaştı. Deprem nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyleyen Bakan Varank, "Hangi işi yaparsak yapalım bizim bir numaralı gündem maddemiz, depremin yaralarını sarmak, depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek. Onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'nci Bölge 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Ulu Cami'de kıldığı bayram namazının ardından halkla bayramlaştı. Basın mensuplarıyla da bayramlaşan Varank, simit ve tatlı ikram etti. Cami çıkışında, gazetecilere açıklama yapan Bakan Varank, "Buruk bir bayram geçiriyoruz. Deprem felaketleri sonrasında birçok vatandaşımız o bölgelerde canlarını kaybetti. Ailelerinden kayıplar oldu. Depremzede vatandaşlarımızdan tedavisi devam edenler var. Bu manada buruk bir bayramı yaşıyoruz" diye konuştu.

'BİR NUMARALI GÜNDEM MADDEMİZ, DEPREMİN YARALARINI SARMAK'

Bakan Varank, depremin en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, "Hangi işi yaparsak yapalım bizim bir numaralı gündem maddemiz bu depremin yaralarını sarmak, depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek. Bu manada onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki nasıl birçok kardeşimiz şu anda, misafirperver aziz milletimizin misafiri olarak, başka şehirlerde ya da geçici barınma merkezlerinde yaşıyorlarsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgelerini yeniden imar etmek, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını onlara teslim etmek suretiyle, bizler de gelecek sene Ramazan Bayramı'nda onların misafiri olacağız. Depremzede kardeşlerimiz bizleri gönül sofralarına alacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ BURSALI'

Bayramdan önce, gelenekler gereği Togg'u yıkadığını söyleyen Bakan Varank, "Özellikle ev hanımlarının, annelerimizin geleneklerinde önemli bir yer tutar. Bursalıların da arabalarıyla nasıl bir bağı olduğunu biliyorum. Bayramlardan önce onların araçlarını yıkadıklarını biliyorum. Ben de bir Bursalı olarak adete uydum. Bayram temizliğimizi yaptık. Türkiye'nin otomobili Bursalı. Sokaklarında hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, Türkiye'nin otomobilini gördüklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar. Türkiye'nin böyle bir işi başarmış olmasından dolayı gururlarını yüzlerinde, gözlerinde görebiliyorsunuz" dedi.

Togg'un batarya fabrikasının açılacağını ve Bursa'ya yatırımların süreceğini açıklayan Bakan Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Türkiye'nin otomobili girişim grubuyla bir yabancı ortakları bir araya geldiler. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak. Biz, Türkiye'de, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlardan geçtiğinin farkındayız. Şimdiye kadar olduğu gibi de, bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-04-21 09:37:04



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