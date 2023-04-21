Bursa'da geleneksel bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
İnegöl ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. Bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-04-21 13:19:25
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