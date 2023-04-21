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Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (3)

DHA

Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (3)


BAKAN VARANK, PARTİSİNİN BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, huzurevi ziyaretinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
'İMAMOĞLU, İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKANI AMA İSTANBUL HARİÇ HER YERE GİDİYOR'
Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Bakan Varank, "Bizleri yalnız bırakmayan geçmiş dönemde emekleri geçmiş herkese teşekkür ediyorum. Biz çıkar için değil, halka hizmet hakka hizmet için davaya gönül veriyoruz. Bizim verdiğimiz emek bu kutlu davayı devam ettirecektir. Hep birlikte bu gayreti göstereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Hatay´daymış. Biliyorsunuz İstanbul'un belediye başkanı ama İstanbul hariç her yere gidiyor. Hatay´da, "54 yaşındayım. İlk defa annem ve babam olmadan bir bayram geçiriyorum´ demiş. Değerli arkadaşlar, hasbelkader bu millete hizmet etmek görevlerinden birisini yapıyorsanız, şimdiye kadar 54 yaşına gelene kadar anne babanızı görmeden bir bayram geçirmemişseniz, zaten siz yan gelip yatıyormuşsunuzdur. Bakın buradaki arkadaşlarımız. Asli görevleri olmamasına rağmen, günlerce çoluğunu çocuğunu evini görmeden çalışma yapıyorlar, gayret ediyorlar, vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Ben o arkadaşa diyorum ki şimdi aklın başına gelmiş ama bu senin annesiz babasız son bayramın olacak. Biz sizi bu tarihin çöplüğüne öyle bir göndereceğiz ki, bundan sonra sürekli annenle babanla bayram kutlayabilirsin diyoruz" dedi.
'UTANMA DUYGUSU OLAN BİR İNSAN 'HELAL OLSUN, YANILMIŞIZ' DERDİ'
Togg üzerinden muhalefeti eleştiren Bakan Varank, 'Helal olsun' denilmediğini belirterek, şunları söyledi:
"Biz taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Ama karşımızda öyle vizyonsuz, öyle ufuksuz, öyle dar görüşlü bir muhalefet var ki biz hangi icraatı yapmaya kalktıysak, biz hangi işi yoluna koymaya çalıştıysak, bizim karşımızda durdular. Kafa karışıklığıyla siyaset yapıyorlar ki, emin olun normalde vatandaşlarımız bunların söylediklerini takip etseler, bir daha bunların yüzüne bakmamaları lazım. Sadece şu örneği versem yeter. Biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız dediğimizde `Biz otomobil yapamayız dediler´, `Yerli ve milli otomobil yapmak intihardır´ dediler. Otomobili tanıttığımızda ise, '2 tane gösterdiniz ama hani bunun fabrikası bunları nerede ürettiniz?´ Biz Gemlik´te fabrikanın temellerini attık. Bu sefer ne dediler? `Siz bu fabrikayı tamamlayamazsınız. Nasıl geçmişte Erbakan Hoca temeller atıyordu. Sizler de temeller atıyorsunuz. Bakalım bunu bitirebilecek misiniz´ dediler. Ama biz bu temellerin üstüne fabrikamızı inşa ettik. Fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. O zaman ne dediler? `Siz bu fabrikayı yaptınız ama bunun içerisinde üretim bantları yok. Siz insanları kandırıyorsunuz. Bu araçları İtalya'dan getiriyorsunuz´ dediler. Biz araçları yollara çıkarmaya başladık. Bu sefer de 'Bu araçlar 2 milyondan aşağı olmaz. Siz bunları kime satacaksınız? Bunu kimse almaz´ dediler. Araçlar satışa çıktı. Bırakın bini, 5 bini tam 177 bin vatandaşımız bu araçları satın almak için ön sipariş verdi. Peki bizi eleştirenlerden siz hiçbir ses seda duydunuz mu? Hiç ağızlarını açıp bir şey söylüyorlar mı? Normalde utanma duygusu olan bir insan, ya özür dilerdi ya da `helal olsun bunu yapmışınız biz yanılmışız´ derdi. Ama bunu yapmadılar" ifadelerini kullandı.
'BUNLAR HAVALİMANI YAPILMADAN, UÇAĞIN İNMEYECEĞİNİ BİLEMEYECEK KADAR CAHİL'
Muhalefeti vizyonsuz olarak nitelendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Öyle vizyonsuz bir muhalefetle karşı karşıyayız ki Sabiha Gökçen Havalimanı yapıldığında `uçak inmeyen yere havalimanı yapıyorsunuz´ diyen bir Kılıçdaroğlu vardı. Bir kere havalimanı yapılmadan uçağın inmeyeceğini bilmeyecek kadar cahil, önce havalimanını yapacaksın ki uçak ondan sonra inecek. Şimdi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistleri yetmiyor. İkinci pisti inşa ediyoruz. Bunlar ne geleceği okuyabiliyor, ne plandan ne programdan haberleri var" diye konuştu.
'TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLACAK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir müjde verdiğini belirten Varank, "Karadeniz'deki doğalgazı karayla buluşturduk. Ne diyorlardı? `Siz yıllardır gaz bulduk' 'diyorsunuz, hani bu gaz nerede?´ Diyorlardı. İşte o gazı karayla buluşturduk. Ama yetmedi. Bir de bir müjde verdik. Bir yıl boyunca mutfaklarda, ısınmada kullanılan yani ortalama her evde 25 metreküp doğalgaz bütün vatandaşlarımıza bedava. İşte biz yapmanın, üretmenin derdindeyiz. Allah´ın izniyle o yaptıklarımızın ürettiklerimizin karşılığını da hep beraber göreceğiz. Bu refahı hep beraber paylaşacağız. Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktır. Nasıl şu anda dünya siyasetinde, Orta Doğu siyasetinde, bölgemizde, Türkiye'yi hesaba katmadan hiçbir plan yapılamıyorsa, Allah'ın izniyle tüm dünyada Türkiye'nin ağırlığını biz göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın nişanelerini hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları, il teşkilatı yetkilileri de katıldı.  (DHA)Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-04-21 19:03:16

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