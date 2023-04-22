Babasını vuranların babasını sokak ortasında vurdu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, Olgun Ç. (26), önceki gün babasını tabanca ve tüfekle yaralayan Sinan E. (30) ve Ferit E. (26) kardeşlerin babası Mehmet E.´yi (65) sol bacağından vurdu. Polis, olayın ardından taksiye binip kaçan Olgun Ç.´yi arıyor.

İnegöl´de 20 Nisan günü Sinan E. ile Ferit E., evlerine tüfekle ateş açtığını düşündükleri Olgun Ç.'nin babası İbrahim Ç.´yi sokakta tabanca ve tüfekle vurup, sol elinden yaraladı. İki kardeş kaçarken, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İbrahim Ç., ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edilerek, ameliyat edildi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin, aradığı Olgun Ç., bugün saat 12.30 sıralarında taksiyle Belediye Meydanı'na geldi. Olgun Ç., araçtan inip, bir bankta oturan Sinan E. ve Ferit E. kardeşlerin babası Mehmet E.´ye tabancayla ateş açtı. Mehmet E., sol bacağına isabet eden mermiyle yaralandı, saldırgan ise geldiği taksiyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, babasının vurulduğunu duyup, olay yerine gelen Ferit E., "Baba ne oldu, kim vurdu?" diyerek üzüntü yaşadı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alınan Mehmet E.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-22 15:07:48



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