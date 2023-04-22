Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa cipin çarpması kamerada



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koşarak yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı 8 yaşındaki Murat K., yaralandı. Cipin çocuğun üzerinden geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. 16 PL 660 plakalı ciple seyir halinde olan Münür A. (40), koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Murat K.'ya çarpıp, üzerinden geçti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Murat K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-22 21:04:42



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