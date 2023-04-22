TOFAŞ - Anadolu Efes: 66-63



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) -

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecek, Kerem Baki, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Ennis 16, Toure 11, Doyle 14, Manek 13, Milaknis, Tolga Geçim 7, Özgür Cengiz 3, Emre Tanışan

ANADOLU EFES: Beaubois 2, Cylburn 18, Pleiss 4, Micic 17, Baye 10, Larkin 7, Furkan Haltalı 3, Buğrahan Tuncer 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 35-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında TOFAŞ, evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 66-63 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında TOFAŞ, evinde Anadolu Efes´i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Tyler Ennis, Milton Doyle, Berke Büyüktuncel, Brady Manek, Boubacar Toure beşiyle başlayan mavi yeşilliler, ilk basketini Boubacar Toure ile buldu. Brady Manek ve Berke Büyüktuncel´in sayıları sonrası Milton Doyle´un üçlükleriyle 4'üncü dakikada fark 9´a (15-6) çıkarken, televizyon molasına 15-10 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi. Mola dönüşü Boubacar Toure ile skor üreten Bursa temsilcisi, ilk periyodu 20-19 önde kapattı.

TOFAŞ, ikinci çeyreğe de Boubacar Toure ve Tyler Ennis´in basketleriyle başlasa da Anadolu Efes bulduğu 8-0´lık seri ile 24-27 öne geçti. Bu seriye Brady Manek´in smaç basketi son verirken, Tyler Ennis´in üçlüğü sonrası Brady Manek´in sayılarıyla öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 35-33 üstünlükle kapattı.

Üçüncü çeyreğe de Brady Manek´in basketiyle başlayan TOFAŞ, rakip sayılarına Tolga Geçim, Tyler Ennis, Brady Manek ile karşılık vererek Milton Doyle´un üçlüğüyle 26.30´da farkı 6´ya çıkardı: 48-42. Bir üçlük de Özgür Cengiz´in elinden bulan mavi yeşilliler, Tolga Geçim´in sayılarıyla son çeyreğe 53-51 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Will Clyburn´ün üçlüğüne yanıt Tyler Ennis´ten gelirken, Boubacar Toure´nin basketleri sonrası Milton Doyle´un üçlüğü bitime 3.30 kala TOFAŞ´ı 61-60 önde tuttu. Milton Doyle´un turnike basketi sonrası Tolga Geçim´in kritik üçlüğüyle bitime 1.04 kala 5 sayılık fark (66-61) yakalayan TOFAŞ, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak parkeden 66-63 galip ayrılmayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-04-22 21:09:08



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