Bakan Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye´de kaldı (2)



MUDANYA SAHİLİNDE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİMÜSİAD üyeleriyle bir araya geldikten sonra Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Mudanya sahilinde gençlerle bir araya geldi. İskele meydanına TOGG ile gelen Bakan Varank, buradaki gençler tarafından meşalelerle karşılandı. Meydanda gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Varank, "Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Türkiye'nin otomobili aziz milletimizin 60 yıllık hayaliydi. 1960 senesinde Devrim Otomobili ile ilgili bir çalışma yapıldı ama o zaman ki siyasi iktidar o güzel projenin arkasında duramadığı için maalesef Devrim Otomobili hayal olarak kalmıştı. İşte bizim milletimizin bağrında bir ukde olan Türkiye'nin otomobili projesini biz bu dönemde hamdolsun hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli' dediğinde ona itiraz edenler oldu. Türkiye bunu başaramaz diyenler oldu. Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi adeta intihardır diyenler oldu. Ama o dedi ki Türkiye'nin bu kabiliyeti var. Bu millet kendine güvenirse, bir ve beraber olursa üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. İşte bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin otomobilini yollara çıkardık. Bugün Mudanya'ya geldik. Halkımızla beraber olduk, halkımızın coşkusuna ortak olduk. Gerçekten keşke sizler de bu araçla beraber seyahat etme şansına sahip olsanız. Milletimizin nasıl bu projeyi sahiplendiğini, nasıl dualar ettiğini, nasıl tebrik ettiğini görseydiniz" dedi.'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİMARI GENÇ KARDEŞLERİMİZ OLACAK'TOGG fabrikasında ve İnsansız Hava Araçları üreten BAYKAR'da yüzlerce gencin proje ürettiğini dile getiren Bakan Varank, "Biz 21 yıldır Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın derdindeyiz. Taş üstüne taş koymanın derdindeyiz ve Türkiye'nin otomobili gibi projelerle Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz. Bizim yaptıklarımıza, bizim hayata geçirdiğimiz projelere sizler en yakın şahitlersiniz. İstiyoruz ki özellikle gençlerimizin desteğiyle biz bu yürüyüşe devam edelim. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. İşte Türkiye'nin otomobilinde çalışan emin olun yüzlerce genç var. Bu projeyi onlar hayata geçirdi. Şu an dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten BAYKAR firmasının yaş ortalaması 30'un altında. Genç kardeşlerimiz enerjilerini ortaya koyuyorlar. Coşkularını ortaya koyuyorlar. Böyle projeleri hayata geçiriyorlar. Biz genç kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Biz onlara inanıyoruz. Biz onlara güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı genç kardeşlerimiz olacak. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)Semih ŞAHİN/MUDANYA, (Bursa), (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN

2023-04-23 04:37:40



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