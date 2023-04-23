Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAKAN VARANK: KİMLİK SİYASETİ ESKİ TÜRKİYE´DE KALDI (2)

DHA

BAKAN VARANK: KİMLİK SİYASETİ ESKİ TÜRKİYE´DE KALDI (2)


MUDANYA SAHİLİNDE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİMÜSİAD üyeleriyle bir araya geldikten sonra Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Mudanya sahilinde gençlerle bir araya geldi. İskele meydanına TOGG ile gelen Bakan Varank, buradaki gençler tarafından meşalelerle karşılandı. Meydanda gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Varank, "Buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Türkiye'nin otomobili aziz milletimizin 60 yıllık hayaliydi. 1960 senesinde Devrim Otomobili ile ilgili bir çalışma yapıldı ama o zaman ki siyasi iktidar o güzel projenin arkasında duramadığı için maalesef Devrim Otomobili hayal olarak kalmıştı. İşte bizim milletimizin bağrında bir ukde olan Türkiye'nin otomobili projesini biz bu dönemde hamdolsun hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli' dediğinde ona itiraz edenler oldu. Türkiye bunu başaramaz diyenler oldu. Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi adeta intihardır diyenler oldu. Ama o dedi ki Türkiye'nin bu kabiliyeti var. Bu millet kendine güvenirse, bir ve beraber olursa üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. İşte bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin otomobilini yollara çıkardık. Bugün Mudanya'ya geldik. Halkımızla beraber olduk, halkımızın coşkusuna ortak olduk. Gerçekten keşke sizler de bu araçla beraber seyahat etme şansına sahip olsanız. Milletimizin nasıl bu projeyi sahiplendiğini, nasıl dualar ettiğini, nasıl tebrik ettiğini görseydiniz" dedi.'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİMARI GENÇ KARDEŞLERİMİZ OLACAK'TOGG fabrikasında ve İnsansız Hava Araçları üreten BAYKAR'da yüzlerce gencin proje ürettiğini dile getiren Bakan Varank, "Biz 21 yıldır Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın derdindeyiz. Taş üstüne taş koymanın derdindeyiz ve Türkiye'nin otomobili gibi projelerle Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz. Bizim yaptıklarımıza, bizim hayata geçirdiğimiz projelere sizler en yakın şahitlersiniz. İstiyoruz ki özellikle gençlerimizin desteğiyle biz bu yürüyüşe devam edelim. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. İşte Türkiye'nin otomobilinde çalışan emin olun yüzlerce genç var. Bu projeyi onlar hayata geçirdi. Şu an dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten BAYKAR firmasının yaş ortalaması 30'un altında. Genç kardeşlerimiz enerjilerini ortaya koyuyorlar. Coşkularını ortaya koyuyorlar. Böyle projeleri hayata geçiriyorlar. Biz genç kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Biz onlara inanıyoruz. Biz onlara güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı genç kardeşlerimiz olacak. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü
------------------------
-Mustafa Varank'ın Togg ile iskele meydanına gelişi 
-Mustafa Varank'ın  açıklaması
-Dosya adı: 2204bakanHaber: Semih ŞAHİN/MUDANYA, (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN
2023-04-23 04:39:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye´de kaldı (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye´de kaldı ...
Bakan Varank, Bursa'da gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da gençlerle buluştu:
Gezdiği çatının çökmesiyle apartman boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Gezdiği çatının çökmesiyle apartman boşluğuna düşen ...
Bursa'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da çatıdan merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır ...
TOFAŞ - Anadolu Efes: 66-63
YEREL HABERLER TOFAŞ - Anadolu Efes: 66-63
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa cipin çarpması kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa cipin çarpması ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "kimlik siyaseti" eleştirisi:
YEREL HABERLER Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "kimlik siyaseti" ...
Bakan Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye´de kaldı
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kimlik siyaseti eski Türkiye´de kaldı
Bursa'da 50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı ...
Babasını vuranların babasını sokak ortasında vurdu
YEREL HABERLER Babasını vuranların babasını sokak ortasında vurdu
Ukrayna'nın çok amaçlı özel arazi aracı Bursa'dan dünyaya açılacak
YEREL HABERLER Ukrayna'nın çok amaçlı özel arazi aracı Bursa'dan ...
Üniversiteden `kekik kokan tavuk´ projesi
YEREL HABERLER Üniversiteden `kekik kokan tavuk´ projesi
Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (3)
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na "bayram" göndermesi:
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan İmamoğlu'na "bayram" göndermesi:
İnegöl'de 50 kişinin karıştığı kavgada 10 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de 50 kişinin karıştığı kavgada 10 yaralı
Bursa'da geleneksel bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Bursa'da geleneksel bayramlaşmada 1 kilometrelik ...
Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz (2)
Harmancık'ta ilçe idarecileri vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Harmancık'ta ilçe idarecileri vatandaşlarla ...
Bakan Varank, Bursa'da depremzedeler, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa'da depremzedeler, şehit yakınları ...
En acı bayramda ağlatan fotoğraf
YEREL HABERLER En acı bayramda ağlatan fotoğraf
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da vatandaşlarla bayramlaştı:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ...
Bakanı Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz
YEREL HABERLER Bakanı Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.