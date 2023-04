Ölümü yenen 'Beto', hastane bahçesinde sahiplendirilmeyi bekliyor

Esra TÜRKERMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da bir hayvansever tarafından yol kenarında yaralı bulunarak, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi´ne getirilen Saint Bernard cinsi köpeğin, ağaç dalının başına düşmesi sonucu kafa travması geçirdiği ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirlendi. 2 aylık tedavisinin ardından yaşama tutunan ve `Beto´ adı verilen 10 yaşındaki dişi köpek, koşup oynadığı hastane bahçesinde sahiplendirilmeyi bekliyor. Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Beto'nun genel durumu çok kötüydü. Çok ümitli değildik. Şu an çok daha iyi, toparladı. Tek eksiğimiz ona sıcak bir yuva. Özellikle de bahçeli bir yuva arıyoruz" dedi.

Osmangazi ilçesinde 7 Şubat´ta bir kişi, kar altında, yol kenarında başına ağaç parçası düşmüş halde yaralı bir köpek buldu. Çamur içerisindeki köpeği, çevredekilerin yardımıyla sedye haline getirdiği çuvala koyan hayvansever, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü´nde bulunan, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi´ne getirdi. Burada ilk müdahalesi Cerrahi Anabilim Dalı doktora öğrencisi veteriner hekim Elif Ünlü tarafından yapılan Saint Bernard cinsi köpeğin, kafa ve boyun travması geçirdiği ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğu belirlendi.

`GENEL DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ, ÜMİTLİ DEĞİLDİK´

Veteriner Hekim Ünlü, `Beto´ adını verdiği yaralı köpekle ilk karşılaştığı anları şu sözlerle anlattı:

"Beto, 7 Şubat'ta hastanemize getirildi. Yoldan geçen bir hayvanseverimiz onu, karlar altında kafasına ağaç düşmüş vaziyette görüp hastanemize getirdi. Beto'yu ilk gördüğümde çuval içerisindeydi ve tamamen çamura bakmıştı. Islaktı ve nöbet geçiriyordu. İlk muayenesini yaptığımızda kafa travması olduğunu gördük. Röntgen ve radyolojik muayeneleri de yapıldı. Kafa travması yönünden medikal tedavilerine başladık. Sonra yoğun bakıma aldık. Açıkçası Beto'nun genel durumu çok kötüydü. Leterjik duruyordu. Çok ümitli değildik. Ciddi bir kafa travması ve boyun travması almıştı. Beto'nun 3-4 gün sonra karnında sıvı topladığını fark ettik. Assites dediğimiz tablo olmuştu. Daha sonra dahiliye bölümünden hocalarla birlikte muayenelerini tamamladık. Batın ultrasonu, eko muayenesi yapıldı. Laboratuvar muayeneleri yapıldı ve kronik karaciğer yetmezliği tanısı konuldu."

Hastanenin kısıtlı imkanları ile Beto´nun tedavisine başladıklarını söyleyen Ünlü, "İç hastalıklarındaki hocalarımızla birlikte, onun tedavi protokolünü oluşturduk. Açıkçası epey maliyetli bir tedaviydi. Ulaşamadığımız ilaçlar oldu. Mesela albümüne ihtiyacımız oldu. Albümünü tıp fakültesinde hastaneden karşıladık. Sağ olsun kadın doğum ekibi bize karşıladı bunu. Özel hepatit maması yemesi gerekiyordu ve ilaçları da epey pahalıydı. Bunu da hayvansever hasta yakınlarımız tarafından karşıladık" dedi.

`70 KİLO OLMASI GEREKİRKEN, 29 KİLOYDU´

Beto´nun, 2 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyleyen Ünlü, "Sağ olsun intörn veteriner hekim öğrencilerimiz, 2 ay boyunca onunla çok iyi ilgilendiler. Sabah akşam, gerekirse gece geldiler. Beto´yu tuvalete çıkardılar. Beto, Saint Bernard ırkı bir köpek, normalde yetişkin bir Saint Bernard´ın 70 kilo olması gerekiyor ama Beto bize geldiğinde 29 kiloydu. Şu an 36 kiloya geldi. Çok daha iyi, karnındaki sıvı da gitti. Laboratuvar muayeneleriyle birlikte, karaciğer değerlerini de takip ediyoruz aynı zamanda. Çok daha iyi, hatta birçok parametresini düşürdük. 10 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz, sahipsiz olarak geldiği için net olarak bilmiyoruz ama 10 yaşlarında olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

`TEK EKSİĞİMİZ SICAK BİR YUVA´

Gününün büyük bir bölümünü uyuyarak, kalan vaktini ise hastane koridorlarında koşarak geçiren Beto´nun, tek ihtiyacının sıcak bir yuva olduğunu söyleyen Ünlü, "Tek eksiğimiz ona sıcak bir yuva. Özellikle de bahçeli bir yuva arıyoruz. Sıcaktan pek hoşlanmıyor. Yani soğuk havalarda, yağmurlu havalarda dışarıda durmayı çok daha fazla seviyor. Beto oldukça uysal, ırk özelliklerini gerçekten taşıyor. Beto gibi hastanemize çok sayıda sahipsiz hasta getiriliyor. Kısıtlı imkanlarla, elimizden geldiğince onların tedavilerini yapıyoruz. Gerekliyse operasyona alıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve öğrencilerin çabalarıyla birlikte bir kısmını yuvalandırıyoruz. Beto, binlerce hayvandan sadece bir tanesi. Hayvan dostlarımızı unutmayalım. Her canlı sağlıklı yaşamayı ve tedavi edilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2023-04-23 10:15:17



