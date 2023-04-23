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Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor

DHA

Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz 21 yıldır, bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın, hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Bizim bugüne kadar ortaya koyduklarımız, emin olun birilerinin hayallerine bile gelmiyor. Biz bir vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.
AK Parti milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa´da Ramazan Bayramı´nın 3´üncü günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nda, Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi´nin açılışını gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medreseyi, Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açan Bakan Varank, "Burada, bizim yıllardır yürütmeye çalıştığımız hizmet siyasetinin en güzel örneklerinin bir tanesinin hemen yanı başında, sizlerle bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Burası, Yıldırım Beyazıt'ın külliyesinin bir parçasıydı. Tarihte burada alimler, devrin bilim insanları, dünyanın geleceğini etki edecek bilimsel çalışmalar, ilmi faaliyetler yürütüyorlardı. İşte o medresenin bir parçasını bugün aslına uygun bir şekilde, Yıldırım Belediyemiz, valiliğimizin de katkılarıyla restore etti ve aslına uygun bir şekilde inşallah burası bundan sonra faaliyet göstermeye devam edecek. Bursa bir medeniyet kenti ve medeniyet değerleriyle, mimari eserleriyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi. İşte böyle bir mekanı, geçmişle geleceği buluşturacak şekilde restore eden, birazdan bahsedeceğim içerisindeki faaliyetlerle geleceği hedefleyen bir hale getiren belediye başkanımıza ben en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
`EN ÖNEMLİ YATIRIM, İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR´
En önemli yatırımın, insana yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz 21 yıldır, bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın, hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Onun için de evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun bir şekilde yetiştirmek, onlara ihtiyaç duydukları becerileri, donanımı kazandırmak için de gerek merkezi hükümetimizle gerek belediye başkanlarımızla önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bilim merkezleri açıyoruz, teknoloji atölyeleri açıyoruz, bilim fuarları düzenliyoruz ve işte Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi, evlatlarımızın burada geleceğin teknolojilerini öğrendikleri, robotikten kodlamaya, malzemeden tasarıma kadar farklı bilgilerle kendilerini yetiştirdikleri bilim merkezlerini açıyoruz. Biz şunun farkındayız. En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Onun için aziz milletimizin, aziz ailelerinin en değerli varlıkları olan evlatlarımıza yatırım yapmak, onları yetiştirmek bizim birinci önceliğimiz. Buraya gelen, buraya devam eden genç kardeşlerimiz, burada adeta astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler giymiş yavrularımız, burada elde edecekleri bilgilerle, burada elde edecekleri tecrübelerle dünyaya meydan okuyacaklar. Geleceğin Aziz Sancarları olacaklar. Geleceğin Selçuk Bayraktarları olacaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bizim bugüne kadar ortaya koyduklarımız emin olun birilerinin hayallerine bile gelmiyor. İşte biz bir vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bakınız buraya neyle geldik? Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Arkamızda bir bilim merkezi var. İşte bu vizyonu ortaya koyabilmek bu ülkede kolay değildi. Bir yandan Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları, eksiklikleri biz bu ülkeye kazandırırken, diğer yandan da bunun gibi vizyonel işlere imza atmak için mücadele ettik. İnşallah bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ve bugün nasıl Bursalı Togg´la gurur duyuyorsak, emin olun sizin buradaki evlatlarınız, bizim aziz yavrularımız Türkiye'nin elektrikli otomobilini değil, hidrojenle çalışan otomobilini yapacaklar. Çünkü bizim gençlerimizde bu potansiyel var. Bizim insanımızda bu kabiliyet var. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olalım. Ondan sonra başaramayacağımız evvelallah hiçbir şey olmaz."
`TOGG´U KISKANMIYOR DEĞİLİM´
Sözü Türkiye´nin otomobili, Togg´a getiren Bakan Varank, "Tabii günlerdir Bursa'dayız. Önemli bir dönemece doğru ilerlerken, Bursalı hemşehrilerimizle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce projelerimizi, vizyonumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben şunu gördüm. Türk insanı, bizim aziz milletimiz, aslında Türkiye'nin başarılarının farkında. Emin olun Türkiye'nin otomobiliyle Bursa sokaklarında gezdiğinizde gurur duyuyorsunuz. Bizim insanımız yanımıza gelip, `Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin´ dediğinde aslında yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımız, bugün bu açılışa dediler ki, `Sayın Bakanım, arabayı biz sahneye çıkaracağız. Onunla birlikte kürsüye çıkacaksınız´. Dedim ki, `Ya arkadaşlar zaten sokakta giderken herkes `A Togg´ diyor. İçinde bakan var mı yok mu kimse dikkat etmiyor. Şimdi arabayı buraya çıkardığımızda bütün ilgi arabaya gider. Kameralar arabayı çeker. Bizi görmezden gelmesinler.´ Dediler ki, `Sizi de görmezden. Sizin bu şehre yapmak istediklerinizin Bursalılar farkında. Bugüne kadar hangi hizmetleri kazandırdıysanız, bundan sonra da inşallah birlik, beraberlik içerisinde neler yapacağınızı onlar biliyorlar. Onun için endişe etmeyin´ dediler. Ben gene de biraz kıskanmıyor değilim. Kırmızısıyla gayet yakışıklı bir araç yanımızda duruyor" diye konuştu.
Seçim bölgesi Bursa´yı Avrupa´nın örnek şehirlerinden biri yapacaklarını belirten Varank, "Biz inanıyoruz ki Bursalı, her şeyin en iyisine layık. Ve inşallah biz o layık olduğu hizmetleri, yatırımları Bursalılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bursa'yı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın örnek şehirlerinden bir tanesi yapacağız. Avrupa'da üretimde neresi güçlü dediklerinde, tarımda neresi güçlü dediklerinde, turizmde neresi güçlü dediklerinde Avrupalının aklına Bursa gelecek" ifadelerini kullandı.
`TÜM TÜRKİYE´Yİ TEKNOFEST´E BEKLİYORUZ´
Türkiye Yüzyılı´nı çocukların inşa edeceğini söyleyen Bakan Varank, "Bu önemli bir açılış. Evlatlarımızı geleceğe taşıyacak, `Türkiye Yüzyılı´nı inşa edecek aziz evlatlarımıza önemli kabiliyetler kazandıracak bir yatırım. Biz zaten 21 yıldır bunun derdindeyiz. Geçen hafta Bursa'da Teknofest kapsamında, savaşan İHA yarışmaları düzenlendi. Bu hafta inşallah insansız hava araçları yarışmaları yine Bursa'da düzenlenecek. Ben buradan genç kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Mutlaka annenizin, babanızın koluna yapışın. `Anne, baba beni İHA yarışmalarına götür. Orada abilerim, ablalarım neler yapıyor? Ben bunu görmek istiyorum´ deyin, tamam mı? Mutlaka annenizi, babanızı sıkıştırın. Siz gelecekte neler başaracaksınız, onun örneklerini Bursa'da İHA yarışmalarında görün. Ama bir hatırlatmayı da ben buradan yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Teknofest Türkiye'nin, hatta dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Teknofest'i İstanbul'da düzenliyoruz. Türkiye'nin teknoloji harikalarını ve Türkiye'nin gençlerinin yaptıkları başarıları biz orada sergileyeceğiz. Biz tüm Türkiye'yi 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'a bekliyoruz. Teknofest´e bekliyoruz. Tüm Türkiye oraya gelsin. Vatandaşlarımız, 7´den 77´ye aziz milletimiz oraya gelsinler. Bu coşkuyu bizlerle beraber yaşasınlar istiyoruz. Bu hatırlatmayı da bu kürsüden yapmış olalım" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2023-04-23 14:31:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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