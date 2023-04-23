Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor (2)



'SİZ BÖYLE OLDUKÇA TÜRKİYE'NİN SIRTI YERE GELMEZ'

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi´nin açılışının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Türkiye'nin geleceğini çocukların ve gençlerin inşa edeceğini dile getiren Varank, "Bu etkinlikleri sizler teknolojinin yıldızı olun diye yapıyoruz. Sizler Türkiye'nin geleceğini inşa edin diye yapıyoruz. Genç arkadaşlarımdan söz almak istiyorum. Türkiye'nin gelecekteki Aziz Sancarları olmaya var mısınız? Türkiye'nin gelecekteki Selçuk Bayraktarları olmaya var mısınız? Türkiye'nin yeni otomobillerini gelecekte yapmaya var mısınız? Sizler böyle oldukça Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Türkiye'nin otomobili burada. Sabah çocuk üniversitesinin açılışını gerçekleştirdik. GUHEM burada. Bursa, bilimle, teknolojiyle yoluna devam edecek. Bizler sizin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-04-23 16:02:17



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