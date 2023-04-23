İnegölspor - Sivas Belediyespor: 4-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Sinan Dereci, Metin Yalçın, Cankut Gönen
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 77 Hakan Öztürk), Metincan Cici, Bahadır Taşdelen (Dk. 77 Ferit Gündüz), Yılmaz Özeren (Dk. 35 Ali Akkuş), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Uğur Utlu (Dk. 61 Furkan Özyapı), Hamza Özdemir, Gökhan Meral, Ömer Faruk Ermeç (Dk. 61 Ersel Aslıyüksek)
SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener (Dk. 80 Emre Çiğdem), Ozan Kılıçoğlu (Dk. 76 Barış Uzun), Görkem Kıran, Mutlu Aksu Doğan, Kaan Dorak, Emirhan Subaş, Duha Şahin, Burak Özdemir, Abdullah Berk Keleş (Dk. 46 Ömer Selim Akar), Mustafa Murat Uslu, Zihni Temelci
GOLLER: Dk. 21, Dk. 68, Dk. 89 Metincan Cici, Dk. 35 Bahadır Taşdelen (İnegölspor), Dk. 57 Mutlu Aksu Doğan (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Yılmaz Özeren (İnegölspor), Zihni Temelci, Barış Uzun, Emirhan Subaş (Sivas Belediyespor)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 34'üncü hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor'u 4-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-04-23 18:00:06
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