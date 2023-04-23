Karacabey Belediyespor - Ankara Demirspor: 2-2

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Rüştü Muhammed Orcan, Ferhat Çalar

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Sapan Yusuf Erdem Gümüş, Bekir Can Kara, Muhammet Yeşil, Kadir Turhan, Abdullah Dıjlan Aydın (Dk. 83 Caner Koca), Uğur Mustafa Türk (Dk. 83 Fatih Akay), Mustafa Diler (Dk. 73 Hakan Demir), Onur Karakabak, Sadık Arda Yılmaztürk (Dk. 73 Ahmet Eren), Arda Okan Kurtulan(Dk. 73 Ömer Kuşan)

ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan Avci Hüseyin Eren Bektaş, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik, Harun Aydın (Dk. 65 Atakan Dama), Mert Örnek, Metehan Altunbaş (Dk. 90+8 Nicolo Avellino), Hasan Kaya (Dk. 45 Göktan Işılak), Oktay Aydın, Kadir Taşoğlu (Dk. 77 Mehmet Küçükdurmuş), Ümit Yasin Arslan

GOLLER: Dk. 19 Sadık Arda Yılmaztürk, Dk. 32 Arda Okan Kurtulan (TECO Karacabey Belediyespor), Dk. 66 Mert Örnek, Dk. 90+7 Abdullah Çelik (Ankara Demirspor)

KIRMIZI KARTLAR: 90+2 Oktay Aydın, 90+7 Mert Örnek (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Harun Aydın, Ümit Arslan, Göktan Işılak, Oktay Aydın (Ankara Demirspor), Onur Karabacak, Veysel Sapan (TECO Karacabey Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 34´üncü hafta maçında TECO Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Ankara Demirspor´la 2-2 berabere kaldı. TECO Karacabey Belediyespor´un gollerini 19´ncu dakikada Sadık Arda Yılmaztürk ve 32´nci dakikada Arda Okan Kurtulan atarken, Ankara Demirspor´un gollerini 66´ncı dakikada Mert Örnek ve 90+7´nci dakikada Abdullah Çelik kaydetti. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-04-23 18:44:13



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