Bakan Varank: Bizim ortaya koyduğumuz projeler, birilerinin hayallerine bile gelmiyor (3)



'İMAMOĞLU'NA BİR TUR ATMASI İÇİN TOGG'U VERİRİM AMA BELEŞE OLMAZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa´daki programlarının ardından Gemlik ilçesinde giderek, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye´nin yerli otomobili Togg ile ilgili sözlerine değinen Bakan Varank, İmamoğlu´na kendi kullandığı Togg´u, birkaç şartla bir tur verebileceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eğer siyasi iktidar, gerçek bir lider, bir projenin arkasında durursa, neleri başarabileceğimizin en güzel ispatı. Hatırlayın biz Türkiye´nin otomobili projesini ilan ettiğimizde neler söylediler. Bu projeyi kötülemek için, dalga geçmek için neler yaptılar. Ama en son Millet İttifakı´nın adayı, 7´li koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu, ne diyordu? `Hani bakanlar, başbakanlar, şirket temsilcileri masanın başında toplanmıştınız imzalar atmıştınız, törenler düzenlemiştiniz. Otomobil nerede?´ demişti ya. Otomobil işte Gemlik'te. Allah'ın izniyle hizmetlerimize devam edeceğiz. Bizler hep yapmanın derdinde olduk, üretmenin derdinde olduk, hizmet getirmenin derdinde olduk. Birileri ise hep kötülemenin derdinde oldu. Hep bizim paçamızdan tutup, aşağı çekmenin derdinde oldu. Ama biz onlara aldırış etmiyoruz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yolumuza nasıl devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve Allah´ın izniyle, sizlerin desteğiyle, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bakın, `Bu otomobil nerede? Siz bunları İtalya´da ürettiriyorsunuz´ diyenler şimdi ağız değiştirmeye başladı. Biliyorsunuz İstanbul´un bir belediye başkanı var, Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç, her yerde dolaşıyor. Şöyle bir açıklama yapmış, demiş ki, `Aslında bana bu aracı verseler, ben herkesten daha fazla havasını attırırım´. Şimdi, fabrika yoktan bu aşamalara gelmeleri elbette bir ilerleme. Ama dolaşırken kendi havası demek yetmiyor ki, Togg´un havasına ihtiyacı var. Onunla hava atmak istiyor. Ben kendisine benim aracımı, bir tur atması için veririm. Ama öyle beleşe tur olmaz. Yanına Kılıçdaroğlu´nu bindirecek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nden geçecek, Osmangazi Köprüsü´nden geçecek, Çanakkale Köprüsü´nden geçecek. O bizim eserlerimizi beraber görecek, takdir edecek. O zaman bir tur veririz." (DHA)Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-04-23 19:14:08



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