Lunaparkta dev salıncak ağaç dallarına takıldı; faciadan dönülen anlar kamerada



Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA'da, dün zincirlerin birbirine dolanmasıyla 8 kişinin yaralandığı dev salıncak, bugün de ağaç dallarına takıldı. Şans eseri bugünkü olayda yaralanan olmazken, korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Dev salıncak havada dönerken, zincirleri birbirine dolandı. Görevli hemen salıncağı durdururken, 8 kişi hafif yaralandı. Aynı salıncakta bugün de faciadan dönüldü. Kademe kademe yükselen oyuncak en yüksek noktaya ulaşıp hızla döndüğü sırada, zincirlere bağlı salıncaklar çevredeki ağaç dallarına çarpmaya başladı. Eğlenmek için salıncağa binenler büyük korku yaşarken, o sırada yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2023-04-23 21:55:19



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