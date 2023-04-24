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Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasını anlattı

DHA

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasını anlattı


Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/GEMLİK (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Gemlik ilçesine yapılacak Türkiye'nin ilk batarya fabrikasına ilişkin bilgi veren Togg CEO'su Gürcan Karakaş, 607 bin metrekarelik alanda kurulacak Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda üretime geçeceğini belirterek, "Günümüzde hummalı bir şekilde elektrikli araçlara dönüş var. Avrupa'daki üreticilerin hepsi, 2028-2030'dan sonra sadece elektrikli araç yapacaklarını ifade ediyor. Kendi imkanlarında o kadar fazla batarya hücresi üretecek kapasiteler yok. Böyle bir zamanda önemli bir yatırım yapıyoruz" dedi.
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılacak. Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde kurulacak fabrika için Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. 607 bin metrekarelik alanda kurulacak Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek. Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 gigawatt saate ulaşacak Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak. Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.
'BİZİM GURUR GÜNÜMÜZ'
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının detaylarını DHA'ya anlattı. Karakaş, "Bizim gurur günümüz. Bir ortak girişimimizin, Siro'nun inşaata başlama törenindeyiz. Siro; sadece Togg için değil; diğer kullanıcılar için de batarya üretecek olan, bunu geliştirecek olan teknolojiye sahip bir şirket olacak. Bizim için bugün önemli. Siro zaten bize üretiyor. Fakat 2024 yılında üretilecek olan adedi arttırdık. Yavaş yavaş yeni tesisimize taşınmamız gerekiyor. İnşaata başlama töreninin olduğu arazide, 2024'ün sonundan itibaren daha büyük kapasitelerde ürün geliştirmemizle, test imkanlarımızla, mühendislik çalışmalarımızla yer alıyor olacağız" dedi.
'MÜHENDİSLERİMİZ, KALİFORNİYA'DA EĞİTİMDELER´
Fabrikada en yüksek teknoloji ile üretim yapılacağına dikkati çeken Karakaş, "607 bin metrekare alan üzerinde ilk etapta, 10 gigawatt saat olarak ifade ettiğimiz bir kapasitede üretime başlıyoruz. Bunu 2027'den sonra 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2033'ten sonra biraz daha artırmak zorunda kalacağız. Burada nikel, mangan, kobalt teknolojisini kullanıyoruz. Bu teknoloji, günümüzde enerji yoğunluğu en yüksek olan teknoloji. Dolayısıyla bu teknolojinin gelişimi için de mühendis aldık. Şu an Kaliforniya'da eğitimdeler ve döndüğümüzde de Siro kendi geliştirdiği ürünlerin aynı zamanda fikri mülkiyetine de sahip olacak. Buradan, önümüzdeki 3-4 sene içerisinde Avrupa'da oluşacak ihtiyaçlara karşılık vermek istiyoruz. Günümüzde hummalı bir şekilde elektrikli araçlara dönüş var. Avrupa'daki üreticilerin hepsi, 2028-2030'dan sonra sadece elektrikli araç yapacaklarını ifade ediyor. Kendi imkanlarında o kadar fazla batarya hücresi üretecek kapasiteler yok. Böyle bir zamanda önemli bir yatırım yapıyoruz. Kapasitelerimizi, hücre yatırımımızı da tamamladıktan sonra 2026'dan itibaren, Avrupa'da rekabetçi bir şekilde ihracat yapacak pozisyona geleceğiz. Bölgenin önemli enerji oyuncularından biri haline geleceğiz. Üretimimiz şu an var. Yeni kurulacak olan fabrikada da 2024'ün sonunda üretime başlayacağız" diye konuştu. '10 SENE İÇERİSİNDE İSTİHDAM SAYISI 20 BİNİ BULUR'
Batarya fabrikasının istihdama sağlayacağı katkıya da değinen Karakaş, "Bizim doğrudan sağladığımız istihdamın dışında, tedarikçilerimiz ile sağladığımız bir istihdam var. Bu 10 sene içerisinde Togg ve Siro ile 18-20 binleri bulur diye düşünüyorum. Hepsi yeni nesil teknolojiler. Hepsi çevreci teknolojiler. Hepsi geleceğe yönelik teknolojiler. Gemlik, dünyada yeni teknoloji ile anılır bir bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor. İlk günkü gibi çok heyecanlıyız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2023-04-24 13:59:20

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