Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak (2)

TÜRKİYE´NİN İLK BATARYA FABRİKASININ TEMELİ ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa´nın Gemlik ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´ndaki mitinginin ardından, Togg´un Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü'ne geçti. Burada Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temelini atan Erdoğan, Türkiye´nin, milli teknoloji hamlesinin sonuçlarını almaya başladığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, milli teknoloji hamlemiz açısından adeta bir hasat dönemiydi. Bugüne kadar ülkemize yapılan teknoloji altyapısı yatırımlarının, insan kaynağı yatırımlarının önemli meyvelerini tek tek topladık. Bor madeninin katma değerini cevherden mücevhere anlayışıyla üç kat artıracak üretim tesisimizi hizmete açtık. Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak İMECE uydumuzu yolcu ettik. İMECE uzaya fırlatıldıktan sonra ilk sinyali aldı. TÜBİTAK aşı ve ilaç geliştirme merkezinin resmi açılışını yaptık. Ülkemizin yerli elektrikli lokomotifi E5000'in ilk hareket testini başarıyla gerçekleştirdik. Donanmamızın amiral gemisi, TCG Anadolu'yu, Deniz Kuvvetlerimize gururla teslim ettik. İnsansız Hava Araçlarının iniş kalkış yapabileceği TCG Anadolu, bu vasfıyla dünyanın ilk SİHA gemisidir. Böylece Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki haklarımızı daha güçlü savunmamızı sağlayacak çok stratejik bir savaş gemisine kavuştuk. Şu ana kadar yaklaşık 70 bini aşkın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Son bir hafta on gün içerisinde de İzmir'de demirlemek suretiyle, İzmir'deki vatandaşlarımızın da ziyaretine inşallah TCG Anadolu'yu açacağız. Savunma sanayi atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay tankımızı testleri yapılmak üzere Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Yeni Altay tankı inşallah ordumuz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacaktır" dedi.

`TOGG SIRADAN BİR ARAÇ DEĞİLDİR´

Türkiye´nin en büyük hayali olan yerli otomobilinin artık caddelerde olduğuna dikkat çekerek, muhalefetin eleştirilerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen ay gerçeğe dönüştürdüğümüz en büyük hayallerimizden biri hiç şüphesiz Türkiye'nin otomobili Togg´dur. Togg hikayesi ve özellikleriyle asla sıradan bir araç değildir. Milli gururumuz Togg, Türkiye'nin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının da sembollerinden biridir. Togg´un satışa sunulmasıyla Türkiye de giderek gelişen elektrikli araç sektöründe artık 'Ben de varım' demiştir. Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla, ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip olduk. Maalesef Togg´un üretim sürecinde de çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki olumsuz yansıması, emtia fiyatlarındaki fahiş fiyatlar veya fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı ile Türk ekonomisini mahvetmeye yönelik tehditleri de bunlara eklememiz gerekiyor. Bu süreçte Togg, ilk günden itibaren haksız eleştirilerin, iftira derecesine varan bühtanların yıpratma kampanyalarının muhatabı oldu. Mühendislerimizin ilk yerli araç teşebbüsü, Devrim otomobilini 60 sene önce garaja hapsetmek için neler yapıldıysa çok daha fazlası Togg için de uygulandı. Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken, vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar. Hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar, `Togg´un fabrikası nerede? Bu inşaatı bitiremezsiniz´ dediler. `Buralarda üretim bandı yok. Siz bu araçları üretemezsiniz´ dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa, `Bu araç satılmaz. Vatandaş bunu alamaz´ dediler. Togg aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi."

`2030´A KADAR 1 MİLYON TOGG SAHİPLERİ İLE BULUŞACAK´

Togg´un Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü´nde her 3 dakikada bir, bir otomobil üretildiğini söyleyen Erdoğan, Togg alımında kredi kolaylığı sağlanacağını belirterek, "Kamu bankaları 18 ay vade ile kredi verecek" dedi. Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg´un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg´u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren de Togg´u ihraç edip tüm dünyaya satacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kardeşimle, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzayev'e birer tane araç gönderdik. Diğer kardeş ülkelerden de bizi arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler bu olgunluğu, bu milli duruşu henüz gösteremedi. Şöyle yarım günlerini ayırıp Gemlik'e gelerek Togg fabrikasını bir kez bile ziyaret edemediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş adamlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen görmezden geliyorlar. Varsın, görmesinler. Az önce Gemlik'te deniz kenarında, meydandaki 60 bin kişiye hitap etmeye giderken, arabamızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar, uğurlayanlar, işte bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak, Türkiye Yüzyılı´nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz."

`BATARYADA TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'NINI ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAĞIZ´

Batarya fabrikası ile Türkiye´yi, Avrupa´nın üretim üssü yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü, dünyada yaşanan devrimi ön görerek vizyonel bir adım attık. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte, şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyduk. Togg bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek, ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik. Şarj istasyonları da bu vizyonun bir başka önemli halkasıdır. Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde, bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Ağustos 2022´de 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700 adedi aştı. Easy şarj istasyonu sayısı ise 3 bine ulaştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak. Türkiye'nin yeşil teknolojiler konusunda ilerlemesi sadece çevre açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da önemlidir. Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar, Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımcıları ülkeye çekerek, bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye´nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek, devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz. Togg akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere Farasis enerji ortaklığı ile kurulan Siro, hücre teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve üretimini gerçekleştirecektir. Siro, Togg Teknoloji Kampüsü'nde batarya, modül ve paket seri üretimine zaten başlamıştır. Mart ayında Togg´un ilk akıllı cihazı T10-X'in seri imalatıyla birlikte, Siro´nun üretimi de hızlandı. Bugün inşasına başlanan tesisin devreye girmesiyle bu kampüs 2026 yılı itibariyle batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez haline gelecek. Böylece Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkisine sahip olacaktır. Otomotivin yanı sıra mikro mobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda hizmet verecek. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli, elektrikli araç üreticilerine yapacağı tedarik, geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla, bu tesis ülkemize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracak" diye konuştu.

`ÇİP KRİZİNİN BENZERİ, GELECEKTE BATARYA KONUSUNDA ÇIKACAK´

Otomotiv sektöründe çip krizi gibi batarya krizinin de yaşanmasının öngörüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Siro, bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar avronun, cari açığın azaltılmasına 10 milyar avronun üzerinde katkı sağlayacak, istihdama da 7 bin çalışanla destek verecektir. Siro´nun ilk etapta hedeflediği 20 GigaWatt saatlik kapasiteyi yeni fırsatlarla 50 GigaWatt saatin üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Zira şu anda otomotivde yaşanan çip krizinin benzerinin, gelecekte batarya konusunda çıkacağı da anlaşılıyor. Siro, işte bu kritik dönemde hem 2030´lara kadar devam edecek arz açığını değerlendirecek hem de Togg üretimi için batarya arz güvenliği sağlayacak. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'ye güvenen, Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesin başımızın üstünde yeri var. Türkiye'ye ciddi değer katacak, stratejik bir yatırım olan Siro´yu Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de destekliyoruz. Bu desteğimizi 30 milyar lira sabit yatırım tutarıyla ülkemizin en etkili teşviklerinden birini vererek gösterdik. Bundan sonra da yerli, yabancı ayrımı yapmadan, Türk ekonomisine katkı sunan, istihdam oluşturan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil, işte bugün burada olduğu gibi gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz."

`TÜRKİYE´Yİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAĞIZ´

Türkiye´yi üretim üssü yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi yeni teknolojilerin pazarı yerine, üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa bunun yolu bürokrasiyi daha fazla şişmanlatmaktan değil, özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Elbette vatandaşımızın her alanda en iyi kamu hizmetini alması için kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz. Öğretmeninden sağlıkçısına, polisinden, askerinden, mühendisine kadar hiçbir alanda boşluk bırakmayacağız. Ama asıl enerjimizi, asıl mesaimizi kamunun teşvik ve destekleriyle özel sektörün büyümesine vereceğiz. Bu amaçla devlet olarak ülkemizin altyapı ve üstyapı eksiklerini gidereceğiz. Yeni yollar, tüneller, köprüler, hızlı tren hatları ve havalimanları yapacağız. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Eğitim kalitemizi artırarak, evlatlarımızın en güzel, en donanımlı şekilde yetişmelerini tein edeceğiz Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek, onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız. Ülkemizin ve Türk ürünlerinin itibarını küresel ölçekte güçlendireceğiz. Yeni ihracat pazarları bularak, daha önce varlık gösteremediğimiz yerlere ulaşacağız. Şimdiye kadar ülkemize 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekmek için, daha fazla çaba harcayacağız. Böylece Türkiye'de, kamunun himayesinde, özel sektörün lokomotifliğinde, uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız. Son 21 yılda katettiğimiz göz kamaştıran mesafe, Türkiye'nin teknoloji alanında neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini gösteriyor. Ancak bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor. Coğrafi konumuyla, altyapısıyla, genç, nitelikli nüfusuyla, siyasi istikrarı ve güçlü liderliğiyle Türkiye çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirmekte kararlıyız. Gençlerimize mutlu, müreffeh bir ülke bırakmakta kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı milletimizin asrı yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı´nı inşa etmekte hiç olmadığımız kadar kararlıyız. İnşallah 14 Mayıs imtihanını da alnımızın akıyla vererek, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa yolunda tarihi bir adım daha atmış olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

