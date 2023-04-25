Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da bir apartmanın 3´üncü katında elektrikli battaniyeden çıktığı üzerinde durulan yangında dumandan etkilenen Bayram Ali Çetin (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi 6 Nolu Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3´üncü katında oturan 2 çocuk babası Bayram Ali Çetin´in evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Çetin´i banyo girişinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İlk incelemede elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-04-25 10:52:24



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