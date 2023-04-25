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Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var

DHA

Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var


Semih ŞAHİNMehmet İNAN/ BURSA, (DHA) TOGG üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmamoğlu, 'Bu Togg'u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım' demiş. Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin otomobili Togg'a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Büyükşeyir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adliye Kavşağı açılış törenine katıldı. Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören alanına Togg ile gelen Varank, buradaki bir seyyar simitçinin tüm simitlerini satın alarak katılımcılara ikram etti.
Konuşmasında, yaptıkları yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Varank, "Biz Bursa'nın günden güne geliştiğinin farkındayız. Şehri planlarken bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bu da önemli bir vizyon gerektiriyor. Şehrin 10-20 yılını düşünerek adım atmak çok önemlidir. Bayram tatilini geçirdik. Yeni yapılan otobanlarda bile trafik yoğunluğunu görüyoruz. Otoyolları, köprüleri yapmasaydık, bu bayramda kimse bir yerden bir yere gidemezdi. Bu vizyonsuz muhalefetin Türkiye'yi yönettiğini düşünün. O zaman bu şehirlerin hali ne olurdu. Bu yapılan yolların sadece turist taşımakta kullanıldığını sanıyorlar. Eskiden TIR'lar gündüz bekleyip gece geçerlerdi. Sadece ulaşımda değil her alanda biz bu şehre ve ülkeye yatırımları kaydırmaya devam edeceğiz. Bursa'yı da Avrupa'da tanınır hale getireceğiz. Biz her zaman yapmanın, üretmenin derdinde olduk" dedi.
'KİMİN NE DEDİĞİNE BAKMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'
Togg üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Bakan Varank, "Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bakan olarak ben kürsüdeyim. Ama Togg daha çok ilgi odağı oldu. Bizi eleştirenlerde yavaş yavaş bu noktaya gelmeye başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul hariç Türkiye'nin her tarafını dolaşıyor. 'Bu Togg'u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım' demiş. Yani bunun fabrikası nerede diye sormaktan, bunu bana verin havasını attırayım demeye gelmeleri de aslında bir ilerlemedir. Aynı zamanda bir acziyet ifadesidir. Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Ben buradan yeniden bir çağrıda bulunayım. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin otomobili Togg'a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak. Önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek, sonra Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. İstanbul-İzmir otobanını kullanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu içselleştirecek. O zaman kendisine bir tur için bu arabayı veririz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2023-04-25 13:21:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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