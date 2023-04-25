Çiftlikte kalorifer kazanı patladı: 1 işçi ağır yaralı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kanatlı hayvan yetiştirme çiftliğinde, kümeslerin ısıtılması için kullanılan kalorifer kazanının patlamasıyla işçi Bahri Ö. (56), ağır yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Sülüklügöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren kanatlı hayvan yetiştirme çiftliğinde meydana geldi. Kümeslerin ısınmasını sağlayan kalorifer kazanı arızalandı. Çiftlikte çalışan işçi Bahri Ö.'nün tamir ettiği sırada kazan, gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan Bahri Ö., ağır yaralandı. İhbar üzerine çiftliğe sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-04-25 15:27:36



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