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Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (2)

DHA

Bakan Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var (2)


'İMAMOĞLU, İSTANBUL HARİÇ HER YERİ GEZİYOR'
Kent merkezindeki ziyaretlerini sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gürsu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Varank, yerli otomobil üzerinden muhalefeti eleştirdi. Varank, "Bakınız, belediye başkanımız yaptığı hizmetleri saydı. Sayarken eminim unuttukları da vardır. İşte bizim bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu misyon. Bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayeyi emin olun şu anda Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor. İstanbul'un bir belediye başkanı var. Şu anda İstanbul hariç her yeri geziyor. Bakın bu arkadaş şimdiye kadar hep bizim yaptığımız yatırımların havasını atmaya kalktı. Biz metro yaptık. Bu, 'ben yaptım' diye havasını atmaya kalktı. Ama bu hava atmak yeterli olmamış ki şimdi geçen gün bir açıklama yapmış. Diyor ki bana Türkiye'nin otomobilini versinler. Ben Togg'u İstanbul'un caddelerinde bakanlardan daha çok havasını attırırım. Şimdi bu arkadaşın kendi havası kendine yetmiyor belli ki. Togg'la hava atmaya çalışıyor" dedi.
'CAHİL MUHELEFETİN NE DEDİĞİNE ALDIRMAYACAĞIZ'
Muhalefeti 'cahil' olarak nitelendiren Varank, "Bu cahil muhalefetin ne dediğine aldırmayacağız. Bakınız bu arkadaşlar o kadar cahil ki; ne üretimden anlarlar, ne sanayiden anlarlar. Ne kalkınmadan anlarlar. Bunların yatırımdan anladığı ney? Heykelle musluk açmak. Şimdi o arkadaşlar o kadar Türkiye'den bihaberler ki. Ne diyorlar; Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor diyorlar değil mi? Bunlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Gemlik'i biliyorlar. Bunlar zannediyorlar ki Gemlik İtalya'da ama biz onlara Türkiye'yi de Bursa'yı da Gemlik'i de Allah'ın izniyle öğreteceğiz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından kültür merkezinin açılış kurdelesi kesildi. (DHA)
Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Gürsu Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2023-04-25 15:30:57

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