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Bursa'da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci 23 yaralı

DHA

Bursa'da servis midibüsü kamyon ile çarpıştı: 22'si öğrenci 23 yaralı


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/ BURSA,(DHA)BURSA´da hafriyat kamyonuyla çarpışan okul servisi midibüsündeki 22 öğrenci ile şoför yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Kırsal Unçukuru ve Korubaşı mahallelerinde yaşayan ve taşımalı eğitim gören 22 öğrenci, Kayapa Ortaokulu´na gitmek için sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 S 8459 plakalı servis midibüsüne bindi. Okul servisi, Bursa Yolu Caddesi´ne dönüş yapan 34 YS 463 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan servis, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Serviste bulunan 22 öğrenci ve şoför, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Bursa Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, okulda eğitime 1 gün ara verildi . (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Nilüfer Muammer İRT EM-Semih ŞAHİN
2023-04-26 11:03:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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