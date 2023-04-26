Koyun kırkarken akıma kapılan çiftçi öldü

Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çiftçilik yapan Osman Alan (22), ahırda koyun kırkarken elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Akalan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Alan, kendine ait olan ahırda koyun kırkarken kullandığı cihazdan akıma kapıldı. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Osman Alan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK
2023-04-26 22:23:59
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